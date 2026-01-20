Európa és a Volodimir Zelenszkij vezette Kijev kétségbeesetten próbálja lebeszélni Washingtont az Anchorage-ban Moszkvával egyeztetett álláspontról, és ismét saját rendezési elképzeléseit igyekszik érvényesíteni – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyen az orosz diplomácia 2025-ös tevékenységét összegezte.

Lavrov megjegyezte: az orosz fél abban bízik, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja azt a megközelítést, amely az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak kezelését tartja szükségesnek, valamint hogy az alaszkai csúcstalálkozón Moszkva és Washington között elért megállapodások érvényben maradnak.

„Ugyanakkor látjuk, milyen hisztérikus erőfeszítéseket tesz Európa, Zelenszkij és környezete annak érdekében, hogy eltérítsék az Egyesült Államokat ettől az állásponttól, és újra ráerőltessék saját elképzeléseiket, elsősorban egy 60 napos, vagy akár állandó tűzszünet gondolatát” – mondta az orosz külügyminiszter a TASS hírügynökség beszámolója szerint.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió ismét egy Oroszország ellen irányuló struktúra kialakításán dolgozik, egy Ukrajnát is magában foglaló biztonsági rendszer létrehozásával.

„Az Európai Unió lényegében maga is része az euroatlanti koncepciónak, mivel a NATO-val kötött legutóbbi megállapodásai gyakorlatilag felszámolták az EU önállóságát, még ha most meg is próbálják azt valamilyen formában helyreállítani. Felhívások hangzanak el egy olyan biztonsági rendszer létrehozására, amely az Egyesült Államok nélkül működne, mintha azt mondanák: »Ez Európa«. Ugyanakkor azt is hangoztatják, hogy Ukrajnát szervesen be kellene illeszteni ebbe a rendszerbe. Vagyis ismét egy, az Orosz Föderációval szemben kialakítandó konstrukcióról folynak viták” – mutatott rá Lavrov.