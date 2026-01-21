Az elnök kedden, hivatalba lépésének első évfordulóján a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján adminisztrációjának eredményeit értékelte és válaszolt kérdésekre.

Donald Trump: Az ENSZ-nek van létjogosultsága, de a béketanács akár a helyébe léphet

"Bárcsak ne lenne szükségünk a béketanácsra" – fogalmazott és kijelentette, hogy az ENSZ egyetlen olyan konfliktus rendezésében sem volt segítségére, amelyet az Egyesült Államok elnökeként az elmúlt egy évben rendezéshez segített.

Kérdésre válaszolva az elnök hangsúlyozta, hogy "nagy rajongója" az ENSZ-ben rejlő lehetőségnek, amivel az azonban soha nem élt, majd hozzátette, hogy az ENSZ-t "hagyni kell" tovább működni, pontosan a benne rejlő óriási potenciál miatt.

Donald Trump megismételte, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van a Grönland feletti ellenőrzésre. Arra a kérdésre, hogy milyen eszközzel akarja elérni célját, hogy Grönland az Egyesült Államok területévé váljon, annyit mondott, hogy "majd kiderül". Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy véleménye szerint olyan megoldás születik majd, amellyel a NATO és az Egyesült Államok is elégedett lesz.

Az amerikai elnök a sajtótájékoztató végén elmondta, hogy az eseményt követően telefonon beszél Recep Tayyip Erdogan török államfővel. A tervezett egyeztetés témáját nem közölte.

Donald Trump washingtoni idő szerint este Svájcba utazott a davosi világgazdasági fórumra, ahol szerdán szólal fel.