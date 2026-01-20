2026. január 20., kedd

Dánia tartós jelenlétet kért a NATO-tól Grönlandon

A Balti Őrszem fedőnevű NATO-misszió a Balti-tenger térségének biztosítására összpontosít

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 20:53
Dánia tartós jelenlétet kér a NATO-tól Grönlandon, tekintettel a sziget körül kialakult vitára és az Északi-sarkvidék biztonságának szavatolása végett - közölte kedden Mette Frederiksen dán kormányfő a Ritzau hírügynökségnek nyilatkozva.

Grönland fővárosa, Nuuk
Fotó: AFP/Juliette Pavy

Szavai szerint példaként a NATO baltikumi fokozott jelenléte szolgálhat. Frederiksen kijelentésével védelmi minisztere, Troels Lund Poulsen és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárnak tett hétfői javaslatát pontosította. A brüsszeli találkozón „pozitívan fogadták egy erősebb NATO-stratégia” elképzelését - tette hozzá.

A Balti Őrszem fedőnevű NATO-misszió a Balti-tenger térségének biztosítására összpontosít válaszul a tengerfenéken lévő infrastruktúrát ért támadásokra a tavalyi évben. Frederiksen hangsúlyozta, hogy ez a koncepció az Északi-sarkvidékre is alkalmazható lenne.

