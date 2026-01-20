Külföld
Dánia tartós jelenlétet kért a NATO-tól Grönlandon
Szavai szerint példaként a NATO baltikumi fokozott jelenléte szolgálhat. Frederiksen kijelentésével védelmi minisztere, Troels Lund Poulsen és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárnak tett hétfői javaslatát pontosította. A brüsszeli találkozón „pozitívan fogadták egy erősebb NATO-stratégia” elképzelését - tette hozzá.
A Balti Őrszem fedőnevű NATO-misszió a Balti-tenger térségének biztosítására összpontosít válaszul a tengerfenéken lévő infrastruktúrát ért támadásokra a tavalyi évben. Frederiksen hangsúlyozta, hogy ez a koncepció az Északi-sarkvidékre is alkalmazható lenne.