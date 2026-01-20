Ciprus kiáll Ukrajna mellett

Ukrajna mellett állunk, és segítjük az ország szuverenitását és terülti integritását tiszteletben tartó béketörekvéseket – jelentette ki Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor bemutatta a ciprusi uniós elnökség programját.

Ukrajna azért küzd, hogy Európában ne lehessen erővel határokat átrajzolni, mert ha ez az elv sérül, minden alku tárgyává válik – mondta a politikus. Az elnök közölte: a korábbi nemzetközi rend már nem adottság; az ukrajnai háború, a Közel-Kelet instabilitása, a kereskedelmi feszültségek, a stratégiai függőségek fegyverként való használata, valamint a klímaváltozás és a migrációs nyomás egyszerre alakítják át az uniót.

A ciprusi elnökség programjából kiemelte az autonómia erősítését a biztonság, a védelem és a felkészültség révén, a sürgős európai védelmi képességfejlesztést, a NATO-EU együttműködés erősítését, valamint a tengeri és energetikai útvonalak védelmét. Az elnök közölte: csak az erős, innovatív és versenyképes Európa lehet valóban önálló.

Ennek része az egységes piac elmélyítése, az ipar modernizációja, a zöld és digitális átállás, valamint a kis- és közepes vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. Az autonóm Európa egyben nyitott Európa is. A bővítés – Ukrajnától a Nyugat-Balkánig – az EU legerősebb geopolitikai eszköze – mondta, kiemelve, hogy az európai integráció addig nem lehet teljes, amíg Ciprus megosztott.

Aposztólosz Dzidzikosztász uniós biztos hangsúlyozta: a ciprusi elnökség célkitűzései teljes mértékben összhangban állnak az Európai Unió előtt álló kihívásokkal. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy 2026-ban még mindig van megszállás alatt álló uniós tagállam. Hangsúlyozta: a ciprusi kérdés átfogó, igazságos és tartós rendezése továbbra is kiemelt uniós cél. A biztos üdvözölte az elnökség biztonsági és védelmi fókuszát, az Ukrajnának nyújtott támogatás fenntartását, valamint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtását.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője rámutatott: Európa nem találja a helyét az átalakuló világrendben, és fennáll a veszélye annak, hogy a partvonalra szorul, miközben mások formálják a világpolitikát.

A brüsszeli ideológia-vezérelt politika helyett az új geopolitikai realitásokra épülő stratégiára van szükség, ezért irányváltást várnak a ciprusi elnökségtől. A jelenlegi döntések zsákutcába vezetik Európát, a migrációs paktumot el kell vetni, mert a migrációt nem menedzselni vagy kvóták alapján szétosztani kell, hanem meg kell állítani az Európai Unió külső határain. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban új narratíva kell, a háborús retorika helyett konkrét lépésekre van szükség a béketárgyalások irányába, támogatva az amerikai béketörekvéseket – mondta.

Hozzátette: Ukrajna korlátlan finanszírozása nem tartható fenn, mert az Európa jövőjének eladósításához vezet. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt ebből. Elfogadhatatlannak nevezte a következő hétéves uniós költségvetés tervezetét is, amely „veszélyezteti” az Európai Unió két legsikeresebb politikáját, a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát.

Az európai emberek egyre inkább azt érzik, hogy Brüsszel nem őket védi, hanem saját hatalmát erősíti. Vissza kell térni ahhoz az alapvető célhoz, amiért az Európai Unió létrejött: a béke, a biztonság és a jólét garantálásához. A Patrióták azt várják, hogy a ciprusi elnökség ebbe az irányba tegyen konkrét lépéseket – mondta Gál Kinga.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője közölte: a ciprusi soros elnökségtől az Európai Parlament „nagykoalíciója” és az Európai Bizottság azt várja, hogy előrelépjen a nagy ügyekben, különösen a költségvetési kérdésekben.

Ez „rázós menet” lesz, mivel eddig 193 milliárd eurót költöttek a háborúra, most pedig további 90 milliárd eurós hitelt vennének fel, amelyet beépítenének a következő hétéves uniós költségvetésbe, emellett egy újabb 100 milliárd eurós tételt is terveznek. Ezt csak úgy tudják megvalósítani, hogy közben csökkentik a kohéziós forrásokat, és 20 százalékkal megvágják az agrártámogatásokat – közölte.

Felidézte: Ursula von der Leyen bizottsági elnök ciprusi beszédében elvárásként fogalmazta meg a migrációs paktum végrehajtását. A politikus szerint ez azt jelenti, hogy „szét akarják teríteni a bajt”. Ezekkel a tervekkel az európai emberek többsége nem ért egyet – tette hozzá.

Bírálta az uniós döntéshozatali gyakorlatot, mondván: az egyhangúság helyett minősített többséggel erőltetnek át ügyeket, megvonják a kritikus tagállamok forrásait, az állampolgárok hangját pedig „tényt ellenőrzőkkel” próbálják elnyomni.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselje közölte: a ciprusi elnökség programja világosan rögzíti, hogy az Európai Unió erejének alapja a jogállamiság és a jogbiztonság, amelyeknek a hétköznapi emberek életében is érvényesülniük kell. Példaként egy felvidéki magyar gazda esetét említette, akit egy évtizedekkel ezelőtti jogszabályra hivatkozva fosztottak meg földjétől, majd figyelmeztették, hogy a Benes-dekrétumok bírálata büntetőjogi következményekkel járhat.

Ez nem a múlt, hanem a jelen valósága, és a 21. századi Európában elfogadhatatlan. Nincs helye a kollektív bűnösség elvének, és a jogbiztonságot nem válthatja fel a félelem. A ciprusi elnökség prioritásai minden uniós szereplőt arra köteleznek, hogy ezekkel a jogsértésekkel szemben fellépjen – jelentette ki a politikus.