Az EP új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában

Az Európai Parlament 2026 elején új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában, és már ezen a héten újabb, brutális méretű támogatásról kíván dönteni az EP-ben többségben lévő háborús koalíció – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Strasbourgban.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: teljesen nyilvánvaló, hogy az Ukrajnát „nyakló nélkül”, felfoghatatlan nagyságrendű összegekkel támogató európai parlamenti háborús koalíciónak tagja mindkét magyar ellenzéki párt, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció is.

Felidézte: az orosz agresszió miatt 2022 februárjában kirobbant háború kezdete óta az Európai Unió mintegy 193 milliárd 300 millió eurót fordított az ukrajnai háború finanszírozására. Összehasonlításként elmondta: Magyarország uniós tagságának első húsz évében összesen 73 milliárd euró uniós forráshoz jutott. Közlése szerint az EU már 2025-ben eldöntötte, hogy 2026-27-ben további 32,5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, ezt pedig megfejelte a 2025 decemberében tartott európai csúcson hozott döntés egy 90 milliárd eurós háborús kölcsönről.

Deutsch Tamás hozzátette: az Európai Bizottság, amelyet Ursula von der Leyen vezet, a 2028 utáni hétéves keretköltségvetésben további 366 milliárd eurót szán Ukrajna finanszírozására. Emellett – mint mondta – az ukrán miniszterelnök újabb 800 milliárd dollár, azaz mintegy 682 milliárd euró támogatási igényt jelentett be. Deutsch Tamás szerint ezt a felfoghatatlan nagyságrendű, az ukrajnai öldöklést és a háború eszkalációját nap mint nap eurómilliárdokkal finanszírozó döntéssorozatot teljes mellszélességgel támogatja az Európai Parlament háborús koalíciója.

Megszavazták a 2026-os uniós költségvetést is, amely a 2025-öshöz képest még nagyobb háborús támogatást tartalmaz, valamint azt, hogy az EU védelmi képességeit erősítő Rearm program forrásaiból Ukrajna uniós pénzekből saját fegyverbeszerzéseket hajthasson végre. Emellett – mondta – lelkesen támogatják az új hétéves keretköltségvetést is, amelynek mintegy 20 százalékát, több mint 360 milliárd eurót Ukrajna támogatására fordítanának.

A képviselő hangsúlyozta: a patrióta magyar EP-képviselők, a Fidesz és a KDNP álláspontja világos: azonnal abba kell hagyni az ukrajnai háború finanszírozását, fegyverszünetre és békemegállapodásra van szükség, az európai forrásokat pedig az európai gazdaság problémáinak megoldására és az agrártámogatások növelésére kell fordítani.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy plusz adóterhek – például személyi jövedelemadó-emelés vagy a nyugdíjak megadóztatása – révén, „Brüsszelen keresztül” Ukrajnában finanszírozzák a háborút. „A magyarok pénzének Magyarországon kell maradnia” – hangsúlyozta.