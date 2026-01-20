Külföld
Az Egyesült Királyság és az EU soha nem fogja elismerni stratégiai hibáit
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője és az elnök különleges megbízottja
Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette a Truth Social közösségi médiában, Washington 10%-os importvámot fog kivetni Nagy-Britanniára, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra, amely addig marad érvényben, amíg a felek meg nem állapodnak Grönland amerikai annektálásáról.
Trump szerint ez a döntés február 1-jén lép hatályba. Az amerikai vezető pontosítása szerint június 1-jétől ezeknek a vámoknak a mértéke 25%-ra emelkedik.