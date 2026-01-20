2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.43 Ft
USD 328.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az Egyesült Királyság és az EU soha nem fogja elismerni stratégiai hibáit

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint

MH
 2026. január 20. kedd. 9:23
Megosztás

„Az EU és Nagy-Britannia azt csinálja, amihez a legjobban ért: retorikát és helyzetfigyelést. És nem tesznek olyat, amit soha nem tettek. Nem ismerik el, nem elemzik és nem javítják ki stratégiai hibáikat” – idézte az Orosz Hírek Dmitrijevet, aki angol nyelven hangsúlyozta, hogy ez a stratégia nem nyerő.

Az Egyesült Királyság és az EU soha nem fogja elismerni stratégiai hibáit
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője és az elnök különleges megbízottja
Fotó: AFP/Drew Angerer

Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette a Truth Social közösségi médiában, Washington 10%-os importvámot fog kivetni Nagy-Britanniára, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra, amely addig marad érvényben, amíg a felek meg nem állapodnak Grönland amerikai annektálásáról.

Trump szerint ez a döntés február 1-jén lép hatályba. Az amerikai vezető pontosítása szerint június 1-jétől ezeknek a vámoknak a mértéke 25%-ra emelkedik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink