„Az EU és Nagy-Britannia azt csinálja, amihez a legjobban ért: retorikát és helyzetfigyelést. És nem tesznek olyat, amit soha nem tettek. Nem ismerik el, nem elemzik és nem javítják ki stratégiai hibáikat” – idézte az Orosz Hírek Dmitrijevet, aki angol nyelven hangsúlyozta, hogy ez a stratégia nem nyerő.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője és az elnök különleges megbízottja

Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette a Truth Social közösségi médiában, Washington 10%-os importvámot fog kivetni Nagy-Britanniára, Németországra, Dániára, Hollandiára, Norvégiára, Finnországra, Franciaországra és Svédországra, amely addig marad érvényben, amíg a felek meg nem állapodnak Grönland amerikai annektálásáról.

Trump szerint ez a döntés február 1-jén lép hatályba. Az amerikai vezető pontosítása szerint június 1-jétől ezeknek a vámoknak a mértéke 25%-ra emelkedik.