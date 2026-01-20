Az amerikai hadsereg információkat gyűjtött a grönlandi dán katonai létesítményekről, repülőterekről és kikötőkről, amelyek felhasználhatók lennének a sziget megszállásához – közölte az Orosz Hírek a védelmi tárca dokumentumaira hivatkozó Berlingske újságban megjelenteket.

A lap szerint az amerikaiak érzékeny információkat gyűjtöttek Dánia autonóm sarkvidéki területén található stratégiai katonai létesítményekről, megsértve ezzel a Koppenhága és Washington között fennálló kétoldalú megállapodásokat.

A leleplezés akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök arra törekszik, hogy ellenőrzése alá vonja a világ legnagyobb szigetét, amely gazdag ásványkincsekben, de lakossága mindössze 56 ezer fő.

Trump azzal érvel, hogy Grönland kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára az Északi-sarkvidéken Oroszországgal és Kínával szemben, ezt az állítást azonban Koppenhága, Moszkva és Peking is cáfolta.

Az előzményekhez tartozik, hogy Trump kezdeményezése szakadékot hozott létre az Egyesült Államok és európai NATO-szövetségesei között, akik elutasították Grönland státuszának bármilyen megváltoztatását. Figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Államok aláássa a nemzetközi jogot és a katonai szövetség egységét.

Válaszul Trump vámokat vetett ki nyolc európai NATO-országra – Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra –, amelyek a múlt héten szimbolikus katonai kontingenseket küldtek Grönlandra. A Fehér Ház ezt a lépést Trump az annektálási terveinek elutasításaként értékelte, ami tovább fokozta a feszültséget.

A diplomáciai zűrzavar közepette a Berlingske által idézett elemzők aggodalmukat fejezték ki az Egyesült Államok fokozott hírszerzési tevékenysége miatt a régióban. A dán hatóságok állítólag különösen riasztónak tartják az esetet, attól tartva, hogy az összefüggésben áll Washington politikai nyomásával, vagy akár Grönland ellenőrzésének megszerzésére irányuló potenciális erőszak alkalmazásával.