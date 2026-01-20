A NATO meggyengült

A NATO mostanra egy meggyengült intézmény – jelentette ki kedden Emmanuel Macron francia elnök azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök igényt formált a Dániához tartozó Grönlandra.

Macron a davosi Világgazdasági Fórumon elmondta, hogy nem tervez a svájci konferencián egyeztetni az amerikai elnökkel, s nem lesz csütörtökön G7-es csúcstalálkozó sem Párizsban. Korábban Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalon közzétette a francia államfő üzenetét, amelyben Macron azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy rendezzenek G7-csúcstalálkozót csütörtökön Párizsban, ahová mások mellett Oroszország képviselőit is meghívnák.

Hangsúlyozta egyben, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghajolnia „az erősebb joga előtt” és megdöbbentőnek nevezte, hogy az uniónak egyáltalán fontolóra kell vennie azt, hogy bevesse kényszerítés ellenes eszközét az Egyesült Államok ellen.

„Hisszük, hogy több növekedésre, több stabilitásra van szükségünk ebben a világban, de inkább a tiszteletet választjuk a zsarnokoskodás helyett” – mondta a francia elnök angolul. „Előnyben részesítjük a tudományt az összeesküvéselméletekkel és a jogállamiságot a nyers erővel szemben” – tette hozzá.

Mindazonáltal megállapította, hogy a világ elmozdulóban van a szabályok és nemzetközi jog alkotta rendtől. „Ez egy (...) elmozdulás a szabályok nélküli világ felé, ahol a nemzetközi jogot lábbal tiporják és ahol úgy tűnik, az egyetlen, ami számít az az erősebb joga” – hangoztatta a francia államfő hozzátéve, hogy „imperialista törekvések” bukkannak újra a felszínre.

Macron a Grönland körül kibontakozott konfliktussal kapcsolatban „új gyarmatosítással” és Európa gyengítésére irányuló próbálkozással vádolta meg az Egyesült Államokat. Úgy fogalmazott, hogy „az Egyesült Államok olyan kereskedelmi megállapodások révén folytat versenyt, amelyek aláássák exportérdekeinket, maximális engedményeket követelnek, és nyíltan arra törekednek, hogy Európát gyengítsék és alávessék, végtelenül halmozódó új vámokkal, amelyek alapvetően elfogadhatatlanok, annál is inkább, ha nyomásgyakorló eszközként használják őket a területi szuverenitás ellen”.

„Úgy gondolom, hogy nincs értelme elfogadni egy új gyarmatosító megközelítést” – jelentette ki Macron. „A világ brutálisabbá válásának tükrében Franciaországnak és Európának hatékony multilateralizmust kell védenie, mert ez szolgálja a mi érdekeinket és azokét, akik nem akarják alávetni magukat az erőszak uralmának” – hangoztatta.

Az amerikai elnök vámfenyegetéseire utalva sürgette az EU gazdasági kényszer elhárítására szolgáló eszközének bevetését. „Európának ma nagyon hatékony eszközei vannak és be kell vetnünk ezeket, ha nem tisztelnek minket és ha mellékesen az egész játszmát sem tartják tiszteletben” – mondta.