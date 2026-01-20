A lengyel belügyminiszter felfüggesztettel a kormányőrség parancsnokát

Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter fegyelmi eljárást indított Radoslaw Jaworski dandártábornok, az államvédelmi szolgálat (SOP) parancsnoka ellen, és ideiglenesen felmentette őt feladatainak teljesítése alól – közölte kedden a varsói belügyi tárca.

Az SOP a lengyel politikai vezetők, köztük az elnök és a kormányfő biztonságáért felelős.

Pawel Szefernaker, a lengyel elnök kabinetfőnöke a belügyminiszteri döntésre reagálva az X-en azt írta: Karol Nawrocki elnök nem hagyta jóvá Jaworski tábornok felmentését, a feladatteljesítés felfüggesztéséhez viszont nem volt szükség az elnök hozzájárulására. „Adott helyzetben Kierwinski miniszter viseli a teljes felelősséget a SOP működéséért és az állam legfontosabb képviselőinek biztonságáért” – húzta alá Szefernaker.

Az államvédelmi szolgálat parancsnoka szabadságon, majd betegállományban volt azóta, hogy tavaly szeptember 10-én Donald Tusk kormányfőnek a Balti-tenger menti Sopot városában álló háza elől eltűnt egy Lexus márkájú személygépkocsi. A Tusk egyik családtagja által használt autót a rendőrség néhány óra elmúltával megtalálta a közeli Gdansk kikötőváros egyik parkolójában, és a lopás gyanúsítottjaként letartóztattak egy helyi lakost.

Az autólopás után a belügyminisztérium közölte: mélyreható ellenőrzést indítottak el az SOP-ban. Kedden a PAP hírügynökség a biztonsági szolgálatokhoz közeli forrásra hivatkozva azt írta: a Jaworski dandártábornokot érintő fegyelmi eljárás az említett ellenőrzéssel függ össze, ennek során ugyanis „szabálytalanságokat tártak fel az alakulat személyzeti és pénzügyi politikájában”.

Marcin Kierwinski kedd délután az X-en azt írta: az SOP tagjai „elkötelezettek hazájuk és munkájuk iránt. Ez azonban egy különösen érzékeny terület”. A Jaworski felfüggesztéséről szóló döntést „a szolgálat érdeke diktálta” – fogalmazott a belügyminiszter.

Radoslaw Jaworski dandártábornokot az előző, a Jog és Igazságosság párt vezette kormány idején, 2022 novemberében nevezték ki az államvédelmi szolgálat parancsnokává.