A kurdok új terrorhullámra figyelmeztetnek Szíriában

Az IS-t Szíriában katonailag legyőzöttnek tekintik, de ez nem jelenti azt, hogy a több ezer harcos eltűnt volna. Most a terrorista milícia kihasználhatja a harcok által sújtott északkeleti helyzetet, hogy újjászerveződjön.

Damaskusz információi szerint a szíriai északkeleti harcok során körülbelül 120 tagja szökött meg az Iszlám Állam (IS) terrorista milíciának egy börtönből. A kormánycsapatok al-Schaddadi településen keresték őket, és körülbelül 80-at újra letartóztattak – közölte az éjszaka folyamán a belügyminisztérium. A Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont is arról számolt be, hogy „nagyszámú” IS-tag szökött meg - írja a focus.de.

Akár 1500 IS-harcos szökött meg

A kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) viszont tegnap kijelentették, hogy körülbelül 1500 IS-harcos szökött meg a börtönből. Az SDF-csapatok már nem gyakorolnak ellenőrzést a börtön felett. Az SDF azzal vádolta a damaszkuszi kormány szövetségeseit, hogy több, IS-tagokat fogva tartó börtönt is megtámadtak északkeleten, annak ellenére, hogy vasárnap fegyverszünetet hirdettek.

Az SDF hosszú ideig az amerikai hadsereg legfontosabb szövetségese volt az IS elleni harcban Szíriában. A kurdok vezette milíciák eddig ellenőrizték a börtönöket. A kormánycsapatok északkeleti előrenyomulása után aggodalmak merültek fel, hogy az IS kihasználhatja az instabil helyzetet és újjászerveződhet.

„A fenyegetés jelentősen növekszik” – közölte tegnap az SDF. A Damaszkusszal szövetséges csoportok kísérletei az al-Schaddadi börtön ellenőrzésének átvételére „a káosz és a terrorizmus visszatérését” jelenthetik.

Harcok és kölcsönös vádaskodások a fegyverszünet ellenére

Valójában Ahmed al-Scharaa átmeneti elnök kormánya vasárnap fegyverszünetet hirdetett az SDF-fel, miután harcok törtek ki északkeleten és Aleppó városában. A helyzet azonban továbbra is feszült, és mindkét fél támadásokat, valamint halottakat és sebesülteket jelentett északkeleten. A kormány a harcokban arab törzsi harcosok támogatását élvezi.

Damaskuszban jól értesült körökből származó információk szerint az SDF parancsnoka, Maslum Abdi a fegyverszünetet véget értnek tekinti. Elutasította al-Scharaa kormányának ajánlatát is, hogy kinevezzék alelnök-védelmi miniszternek, amelynek célja az SDF és harcosainak beépítése volt az állami struktúrákba. Ezt a dpa a tárgyalásokban részt vevő személyektől tudta meg.

A kurdok félnek az ellenőrzés elvesztésétől

Az IS 2014-ben nagy területeket hódított meg Szíriában és a szomszédos Irakban. Részben Szíria körülbelül egyharmadát és Irak 40 százalékát ellenőrzése alatt tartotta. Az USA ezután szövetségeseivel együtt harcot indított az IS ellen. A terrorista milícia katonailag legyőzöttnek tekinthető, de becslések szerint mindkét országban még mindig körülbelül 2500 IS-harcos aktív, akik támadásokat is végrehajtanak.

A kurd vezetők attól tartanak, hogy a harcok a börtönök feletti ellenőrzés elvesztéséhez vezethetnek, ami az egész régiót új erőszakos és instabil fázisba taszíthatja.