Állítólag Japán „militarizálását” nemcsak az USA, hanem a régión kívüli NATO-szövetségesek is előmozdították. Lavrov egy moszkvai sajtótájékoztatón elmondta, hogy katonai gyakorlatok és egyéb tevékenységek egyre gyakrabban zajlanak Oroszország határainak közvetlen közelében.

A Typhon-rendszert vissza kellene vonni

A Newsweek szerint októberben a japán védelmi minisztérium bejelentette, hogy az USA tervezi a Typhon-rendszer visszavonását, mivel azt nem állandó telepítésre szánták. Novemberben a japán külügyminisztérium reagált az orosz aggályokra, és hangsúlyozta, hogy a rendszer nem egy adott ország ellen irányul.

2025 augusztusában a szárazföldi Typhon fegyverrendszert először a délnyugat-japán Iwakuni amerikai haditengerészeti bázison telepítették. A telepítés a rendszer képességeinek tesztelésére szolgáló gyakorlatok keretében történt.

A rakétarendszer Standard Missile-6 (SM-6) és Tomahawk cirkálórakétákat is kilőhet. A Tomahawk rakéták elméletileg célokat érhetnek el Kínában, Oroszországban és Észak-Koreában. Az SM-6 viszont helyi légvédelemre lett tervezve, és hatótávolsága kisebb.

Telepítés egy nagy hadgyakorlat keretében

Az AP szerint a rendszer Japánban való telepítése a szeptemberben lezajlott „Resolute Dragon 25” hadgyakorlat része volt. A Kreml szerint eredetileg azt állították, hogy a rendszert csak ideiglenesen használják katonai gyakorlatokhoz.

„Tájékoztattak minket, hogy ez egy ideiglenes telepítés néhány katonai gyakorlat céljából” – mondta Lavrov a „Newsweek” szerint. „De információink szerint ezek az offenzív rendszerek, amelyek Tomahawk cirkálórakétákat tudnak kilőni, továbbra is Japánban vannak.”

Hasonló forgatókönyv a Fülöp-szigeteken

Hasonló forgatókönyv játszódott le 2024-ben a Fülöp-szigeteken. Ott a Typhon rendszert először gyakorlatok céljából telepítették, de később a szövetségesek úgy döntöttek, hogy a fegyvert véglegesen ott hagyják.