„Az ország, amely nyomást gyakorol ránk, nem tért el álláspontjától. A katonai erő alkalmazása valószínűtlen, de nem kizárt. Ezért természetesen fel kell készülnünk, ez egy felelősségteljes lépés, még akkor is, ha nem számítunk rá, hogy ez bekövetkezik” – idézte Jens Frederik Nielsen miniszterelnök szavait az Orosz Hírek .

Szerinte az európai országok katonai jelenlétének jelentősebbnek kell lennie a szigeten, mivel „az Északi-sarkvidéken növekszik a feszültség”. Nielsen ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Grönland a NATO része, és hogy egy katonai műveletnek messzemenő következményei lennének, amelyek messze túlmutatnának Grönland határain.

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, hogy Grönlandnak csatlakoznia kell az Egyesült Államokhoz. Már első elnöki ciklusa alatt felajánlotta, hogy megvásárolja a szigetet, 2025 márciusában pedig biztosra vette, hogy annektálni fogja.

Grönland Dániához tartozik autonóm területként. 1951-ben Washington és Koppenhága a NATO-szövetségi kötelezettségek mellett aláírták a Grönland védelméről szóló szerződést. Ennek értelmében az Egyesült Államok vállalta, hogy megvédi a szigetet az esetleges agressziótól.