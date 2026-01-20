2026. január 20., kedd

Előd

Külföld

A fehérorosz államfő csatlakozni kíván a Béketanácshoz

Mindenekelőtt lehet, hogy Ukrajnának is segíthetünk, közelebb hozva a békét

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 20:46
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden aláírt egy dokumentumot az amerikai elnök által javasolt Béketanácshoz való csatlakozásról.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Evgenia Novozhenina

„Aláírtam a vonatkozó folyamodványt az Egyesült Államok felé arról, hogy készek vagyunk elfogadni a javaslatukat, és alapító tagja szeretnénk lenni e testületnek” – mondta Lukasenka, akit a BelTa fehérorosz hírügynökség idézett.

Az elnök reményét fejezte ki, hogy az egyelőre a gázai rendezést szolgáló Béketanács segíthet az ukrajnai konfliktus rendezésében is. „Mindenekelőtt lehet, hogy Ukrajnának is segíthetünk, közelebb hozva a békét, hatva az ukrán vezetésre. Ez vonz a leginkább, nem pedig az, hogy nagyban tudnánk segíteni Gázának. Tudatában vagyok lehetőségeimnek és Fehéroroszország lehetőségeinek” – tette hozzá.

Lukasenka hamisnak nevezte azokat az értesüléseket, hogy a Béketanácshoz való csatlakozásra be kell fizetni egymilliárd dollárt. „Nincs szükség semmilyen pénzre” – hangsúlyozta.

A fehérorosz elnökhöz közel álló Pul Pervogo Telegram-csatornán felvételt is közzétettek a dokumentum aláírásáról.

