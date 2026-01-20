Külföld
A dán légierő drasztikus lépésre szánta el magát
Dánia teljesen kivonta a hadrendből az F-16-os vadászgépeket, és átadja őket Ukrajnának
The War Zone az írja, hogy a döntést a Grönlandot övező helyzet miatt feszült amerikai-dán kapcsolatok közepette hozták meg. A publikációban az F-16-ot „legendás vadászgépként” emlegetik, amely hosszú ideig a NATO légierőjének alapját képezte Európában.
Megjegyzik, hogy ezzel a királyság az utolsó NATO-tagállam lett, amely véglegesen kivonta ezt a típusú repülőgépet a fegyverzetéből.
Jelenleg a dán hadsereg már a legújabb amerikai F-35A vadászgépeket használja. A korábbi dán F-16-osokat pedig Ukrajna és Argentína hadseregének szándékoznak átadni.