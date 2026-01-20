Külföld
A csernobili atomerőmű teljes áramellátása megszűnt
Ennek oka több ukrán alállomás megrongálódása
A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette külső áramellátását, és más atomerőművekhez vezető távvezetékek is megsérültek – írta Grossi, számoll be a news.ru.
2025 decemberében kiderült, hogy a csernobili atomerőmű baleseti blokkjának bontási munkálatai a szarkofág megrongálódása miatt szünetelnek. Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója pontosította, hogy az ügynökség szakértői alapos munkát végeztek, és két irányból értékelték a sérülések jellegét és lehetséges következményeit.
Ezt követően az erőmű igazgatója, Szergej Tarakanov kijelentette, hogy a csernobili atomerőmű szarkofágja új ütés esetén megsérülhet. Elmondása szerint 2025 elején egy ütés következtében lyuk keletkezett a szarkofágon, amelynek helyreállítása körülbelül négy évig fog tartani.