Zelenszkij támadja Klicskót

A január 9-i orosz támadás után Kijev több millió lakosa fűtés, áram és meleg víz nélkül maradt. Zelenszkij elnök azzal vádolja Klitschko polgármestert, hogy „túl keveset tett”.

Az ukrán főváros, Kijev, az egyik legnagyobb kihívással szembesül: a január 9-i nagy orosz támadás után több millió lakos fűtés, meleg víz és áram nélkül maradt – a hideg tél közepén. Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta a városvezetést, és Vitalij Klicskó polgármestert tette felelőssé a nem megfelelő felkészülésért. Zelenskyj szerint Kijev – más városokhoz, például a súlyosan bombázott Harkivhoz képest – „túl keveset tett” a orosz támadások következményeinek kezelése érdekében - írja a focus.de.

A polgármester tagadja a vádakat

Klicskó elutasította a vádakat, és „alaptalannak” és politikai motiváltnak nevezte őket. Emellett a városvezetés és a kormány közötti koordináció hiányát is kritizálta. A szakértők azonban mind a helyi, mind a központi hatóságokat felelősnek tartják. Victoria Voitsitska, a „We Build Ukraine” gondolkodóközösség tagja a Kyiv Independent -nek nyilatkozva elmondta: „Úgy tűnik, mindenki arra várt, hogy a másokra hárítsa a felelősséget.”

Politikai hatalmi harc Zelenskyj és Klicskó között

A Zelenskyj és Klicskó közötti konfliktusnak hosszú előzményei vannak. 2019 óta a két politikus nyílt hatalmi harcban áll egymással, amely most egyre élesebbé válik. Megfigyelők szerint ez nem csak a jelenlegi válság kezeléséről szól, hanem a főváros és annak pénzügyeinek ellenőrzéséről is. Kijev különleges közigazgatási struktúrával rendelkezik: a polgármester egyben a kijevi városvezetés vezetője is, egy pozíció, amelyet hagyományosan az elnök erősít meg.

Elmulasztott téli felkészülés

A kijevi energiaválság több évnyi mulasztás eredménye is. Oleksiy Kuleba, az infrastrukturális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a város nem hozott létre megfelelő tartalékrendszereket a kritikus infrastruktúra számára. Emellett hiányzott a polgárokkal való egyértelmű kommunikáció az áramkimaradások esetén teendő intézkedésekről. Bár Kijev rendelkezik az összes ukrán város közül a legnagyobb helyi költségvetéssel, Voitsitska szerint a pénzt „felelőtlenül” költötték el – például parkok felújítására, ahelyett, hogy sürgősen szükséges energetikai projektekre fordították volna.

További eszkaláció tél közepén?

A Zelenskyj és Klicskó közötti politikai vita tovább fenyegeti az amúgy is feszült helyzetet Ukrajnában. Szakértők figyelmeztetnek a tél közepén bekövetkező eszkalációra. „Ha most csak a hibásak keresésére koncentrálunk, a végén fűtés nélkül maradhatunk” – mondta Olena Pavlenko a „DiXi Group” gondolkodóközponttól a „Kyiv Independent” szerint. Arra szólított fel, hogy a vizsgálatokat és a következményeket csak a fűtési szezon után kezdjék meg.