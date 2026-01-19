Külföld
Zelenszkij támadja Klicskót
A polgármester „túl keveset tett” Kijev téli ellátásáért
Az ukrán főváros, Kijev, az egyik legnagyobb kihívással szembesül: a január 9-i nagy orosz támadás után több millió lakos fűtés, meleg víz és áram nélkül maradt – a hideg tél közepén. Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta a városvezetést, és Vitalij Klicskó polgármestert tette felelőssé a nem megfelelő felkészülésért. Zelenskyj szerint Kijev – más városokhoz, például a súlyosan bombázott Harkivhoz képest – „túl keveset tett” a orosz támadások következményeinek kezelése érdekében - írja a focus.de.
A polgármester tagadja a vádakat
Klicskó elutasította a vádakat, és „alaptalannak” és politikai motiváltnak nevezte őket. Emellett a városvezetés és a kormány közötti koordináció hiányát is kritizálta. A szakértők azonban mind a helyi, mind a központi hatóságokat felelősnek tartják. Victoria Voitsitska, a „We Build Ukraine” gondolkodóközösség tagja a Kyiv Independent -nek nyilatkozva elmondta: „Úgy tűnik, mindenki arra várt, hogy a másokra hárítsa a felelősséget.”
Politikai hatalmi harc Zelenskyj és Klicskó között
A Zelenskyj és Klicskó közötti konfliktusnak hosszú előzményei vannak. 2019 óta a két politikus nyílt hatalmi harcban áll egymással, amely most egyre élesebbé válik. Megfigyelők szerint ez nem csak a jelenlegi válság kezeléséről szól, hanem a főváros és annak pénzügyeinek ellenőrzéséről is. Kijev különleges közigazgatási struktúrával rendelkezik: a polgármester egyben a kijevi városvezetés vezetője is, egy pozíció, amelyet hagyományosan az elnök erősít meg.
Elmulasztott téli felkészülés
A kijevi energiaválság több évnyi mulasztás eredménye is. Oleksiy Kuleba, az infrastrukturális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a város nem hozott létre megfelelő tartalékrendszereket a kritikus infrastruktúra számára. Emellett hiányzott a polgárokkal való egyértelmű kommunikáció az áramkimaradások esetén teendő intézkedésekről. Bár Kijev rendelkezik az összes ukrán város közül a legnagyobb helyi költségvetéssel, Voitsitska szerint a pénzt „felelőtlenül” költötték el – például parkok felújítására, ahelyett, hogy sürgősen szükséges energetikai projektekre fordították volna.
További eszkaláció tél közepén?
A Zelenskyj és Klicskó közötti politikai vita tovább fenyegeti az amúgy is feszült helyzetet Ukrajnában. Szakértők figyelmeztetnek a tél közepén bekövetkező eszkalációra. „Ha most csak a hibásak keresésére koncentrálunk, a végén fűtés nélkül maradhatunk” – mondta Olena Pavlenko a „DiXi Group” gondolkodóközponttól a „Kyiv Independent” szerint. Arra szólított fel, hogy a vizsgálatokat és a következményeket csak a fűtési szezon után kezdjék meg.