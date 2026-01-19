Európa és a NATO országai „szilárdan ragaszkodnak” ahhoz a kötelezettségvállalásukhoz, hogy megvédjék Grönland és Dánia szuverenitását – idézte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnökének a közösségi médiában megjelent szavait az Orosz Hírek .

Az Európai Bizottság elnöke megbeszélte a grönlandi helyzetet Mark Rutte NATO-főtitkárral, Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Mindenki egyetértett abban, hogy meg kell védeni Grönland szuverenitását.

„Együtt határozottan kiállunk Grönland és a Dán Királyság szuverenitásának védelme mellett. Mindig meg fogjuk védeni stratégiai gazdasági és biztonsági érdekeinket. Kitartással és elszántsággal fogunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal, amelyek európai szolidaritásunkat érintik” – hangsúlyozta.

Előtte von der Leyen azt írta, hogy a Grönland miatti amerikai vámok bevezetése az EU-országok ellen aláássa a transzatlanti kapcsolatokat, és kockázatot jelent azok további romlására. Emellett megígérte, hogy Európa „egységes, összehangolt és elkötelezett marad szuverenitásának védelme iránt”.

2026. január 5-én Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó Grönland szigetét, hogy harcolhasson Oroszországgal és Kínával az Északi-sarkvidéken. Grönland és Dánia hatóságai ellenezték a sziget amerikai annektálását, néhány európai NATO-ország pedig közös felderítő missziót indítottak Grönlandon.

Trump erre úgy reagált, hogy február 1-jétől 10%-os vámokat ígért bevezetni Dánia, Nagy-Britannia, Hollandia, Norvégia, Finnország, Franciaország, Németország és Svédország ellen, amelyek részt vettek a NATO grönlandi missziójában. Trump tervei szerint június 1-jétől a vámok 25%-ra emelkednek, és addig maradnak hatályban, amíg meg nem születik a sziget Egyesült Államok általi megvásárlásáról szóló megállapodás.