A légvédelmi erők az éjszaka folyamán 92 ukrán fegyveres erők drónját semmisítették meg hat oroszországi régióban - hivatkozott a szakminisztérium által közzétett adatokra a Ria Novosztyi .

Orosz vadászgépek a január 18-i éjjel 31 pilóta nélküli repülőgépet lőttek le a belgorodi, 29-et a szaratovi, 25-öt a voronyezsi területeken, hármat-hármat a brjanszki és a tambovi területeken, valamint egyet a kurszki területeken - Képünkön egy ukrán katona, amint működésbe helyezi drónját

Az ukrán fegyveres erők támadásaira támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.