Újabb elfoglalt ukrán területek

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónindítási helyszínt, valamint az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési objektumokat, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemenyagraktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, 12 irányított légibombát, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 122 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Gruzszoje községben egy nő megsebesült.

Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy a szibériai Irkutszk megyében terrorcselekmény vádjával őrizetbe vett egy 18 éves gyanúsítottat, aki felgyújtott egy távközlési alállomást és ezt készült megtenni egy másikkal is. A fiatal telefonos csalók befolyása alá került. Az első a pénzügyi felügyelet alkalmazottjának adta ki magát, és rávette, hogy a nagyanyja „veszélybe került” megtakarításait utalja át a „biztos” számlára. Ezt követően lépett vele kapcsolatba egy másik ismeretlen, aki orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberének adta ki magát és azt állította, hogy a pénzt az ukrán hadsereg finanszírozására utalták át, ugyanakkor felajánlotta neki, hogy „vétkét” jóvá teendő vegyen részt egy „különleges akcióban”.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos újságírónak Moszkvában elmondta, hogy találkozott ukrán hivatali partnerével, Dmitro Lubineccel, akinek felvetette a több mint négy hónapja leállított kétoldalú fogolycsere újraindításának szükségességét, és átadta neki az orosz hadifogságba esett ukrán katonák névsorát. Az orosz emberi jogi biztos a folyamat halogatásával vádolta meg Kijevet. Korábbi jelentések szerint Moszkalkova és Lubinec Genfben folytatott eszmecserét egymással és Mirjana Spoljaric Eggerrel, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnökével.