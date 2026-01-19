Új taggal bővült a Béketanács

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, miután elfogadta a meghívást, és szeretne hozzájárulni a stabil közel-keleti béke megteremtéséhez - közölte szóvivője hétfőn. Meghívást kapott a fehérorosz és az üzbég elnök is.

A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét - derült ki a Reuters brit által megtekintett levél és alapokmány-tervezet másolatából.

Tokajev szóvivője, Ruszlan Zseldibaj elmondta, hogy Kazahsztán vezetője az elsők között kapta meg Trump meghívását. „Az államfő levelet küldött az Egyesült Államok elnökének, amelyben őszinte háláját fejezte ki, és megerősítette, hogy csatlakozik az új szervezethez” - mondta a szóvivő. Hozzátette: „Tokajev elnök megerősítette Kazahsztán elkötelezettségét a tartós béke elérésére a Közel-Keleten, az államok közötti bizalom és a globális stabilitás erősítése érdekében”. A hírt először a helyi Tengri News hírügynökség közölte.

Savkat Mirzijojev üzbég elnök hivatalos meghívást kapott Donald Trumptól, hogy csatlakozzon a közel-keleti béke megerősítését és a konfliktusok rendezését szolgáló nemzetközi kezdeményezéshez. Válaszlevelében az államfő Üzbegisztán készségét fejezte ki a Béketanácshoz való csatlakozásra alapító tagként - közölte hétfőn Serzod Aszadov, az üzbég elnök sajtótitkára Telegram-oldalán. Mirzijojev elnök fontos lépésnek nevezte Trump kezdeményezését az évekig húzódó konfliktusok rendezésére a Közel-Keleten, valamint a térségbéli béke és stabilitás szavatolására - tette hozzá.

Ruszlan Barankov, a fehérorosz külügyminisztérium szóvivője szintén hétfőn közölte, hogy Aljakszandr Lukasenka elnök is felkérést kapott amerikai hivatali partnerétől, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz. Barankov szerint a fehérorosz államfő üdvözölte a felkérést.

„A mi álláspontunk az, hogy készek vagyunk részt venni a Béketanács tevékenységében tekintettel arra és abban a reményben, hogy ez a szervezet kiszélesíti kereteit és felhatalmazását messze a kezdeményezés mandátumában foglaltakon túlra. Ez lehetővé teszi számára, hogy tevékenyen részt vegyen bármely nemzetközi konfliktus rendezését szolgáló globális folyamatban, ami végül segít egy új biztonsági architektúra létrehozásában, ahogy azt Fehéroroszország is szorgalmazta az utóbbi években” - hangsúlyozta a fehérorosz szóvivő.

Minszk nagyra értékeli, hogy az amerikai fél Fehéroroszországot - amint azt a nyilatkozat szövege is egyértelműen kifejezi - olyan államnak tekinti, amely készen áll arra, hogy vállalja a nemes felelősséget a tartós béke megteremtéséért, és példájával vezetve befektessen az eljövendő nemzedékek biztonságos és virágzó jövőjébe. „Úgy is tekintünk erre a javaslatra, mint a fehérorosz államfő személyes érdemeinek és nemzetközi tekintélyének elismerésére” - húzta alá Barankov.

Trump 60 országot hívott meg a Béketanácsba, de állandó tagságot csak azok kaphatnak, akik 1 milliárd dollárt befizetnek.



Franciaország nem csatlakozik az amerikai elnök által javasolt Béketanácshoz

A jelenlegi feltételekkel Franciaország nem szándékozik csatlakozni a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, mert az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét - közölte hétfőn az AFP hírügynökséggel Emmanuel Macron államfő titkársága.

Az elnöki hivatal tudatta, hogy a kezdeményezés „okmánya túllép a Gázai övezeten”, ellentétben a kezdeti elképzelésekkel.

„Súlyos kérdéseket vet fel, különösen az Egyesült Nemzetek elveinek és szerkezetének tiszteletben tartásával kapcsolatban, amelyek semmilyen körülmények között sem kérdőjelezhetők meg” - idézte forrását az AFP, amely a „hatékony multilateralizmus” mellett érvelt.

„Franciaország, amelyet számos más országgal együtt felkértek a csatlakozásra ehhez a testülethez, partnereivel együtt vizsgálja a javasolt jogi keretet” - tette hozzá az elnöki forrás, amely szerint ennek ellenére Franciaország „teljes mértékben elkötelezett a gázai tűzszünet és a palesztinok és izraeliek számára hiteles politikai jövő mellett”.

A francia külügyminisztérium korábban emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában állandó hellyel rendelkező országként Franciaország „ragaszkodik az Egyesült Nemzetek Alapokmányához”.

„Ez továbbra is a hatékony multilateralizmus sarokköve, ahol a nemzetközi jog, az államok szuverén egyenlősége és a viták békés rendezése felülmúlja a önkényt, az erőviszonyokat és a háborút” - közölte a francia diplomácia.