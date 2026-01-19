Trump Putyint is meghívta a gázai béketanácsba

Oroszországot meghívták az amerikai elnök, Donald Trump által javasolt új „béketanácsba”, amelynek célja a háború utáni kormányzás és újjáépítés Gázában – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Trump tavaly év végén javasolta a tanács létrehozását, miután Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött. A kezdeményezés egy nemzetközi tanács létrehozását irányozza elő, amely felügyelné a gázai újjáépítés finanszírozását, a biztonsági intézkedéseket és a politikai koordinációt, és az átmeneti időszakban a palesztin technokrata kormánnyal együttműködve működne. A Fehér Ház szerint a testület később más konfliktusok kezelésére is kiterjeszthető.

Oroszországot meghívták az amerikai elnök, Donald Trump által javasolt új „béketanácsba”, amelynek célja a háború utáni kormányzás és újjáépítés Gázában – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, számol be az oroszhirek.hu.

Trump tavaly év végén javasolta a tanács létrehozását, miután Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött. A kezdeményezés egy nemzetközi tanács létrehozását irányozza elő, amely felügyelné a gázai újjáépítés finanszírozását, a biztonsági intézkedéseket és a politikai koordinációt, és az átmeneti időszakban a palesztin technokrata kormánnyal együttműködve működne. A Fehér Ház szerint a testület később más konfliktusok kezelésére is kiterjeszthető.

A tervezet szerint az országok csatlakozhatnak a tanácshoz, de részvételük három évre korlátozódik, hacsak nem fizetnek be több mint 1 milliárd dollárt készpénzben az első évben.

Peszkov hétfőn újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Putyint diplomáciai csatornákon keresztül meghívták a testületbe.

„A javaslat részleteit tanulmányozzuk. Reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel, hogy tisztázzuk az összes részletet” – mondta, anélkül, hogy közölte volna az ajánlat részleteit.

Számos európai, közel-keleti és ázsiai ország, köztük az Egyesült Államok szövetségesei és regionális hatalmak is megerősítették, hogy meghívólevelet kaptak. Orbán Viktor magyar miniszterelnök és To Lam vietnami vezető elfogadta a meghívást.

Több ország azonban óvatosságot tanúsított, és azt kérte, hogy az Egyesült Államok részletezze, mit jelentene a testület tagsága, miközben a kritikusok azzal érveltek, hogy a testület átfedhet vagy háttérbe szoríthatja a meglévő ENSZ-vezette mechanizmusokat.