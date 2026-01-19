Trump: „Már nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak"

Trump Grönlandot követeli az USA számára – Európa ellenzi. Meloni a vita eszkalálódása előtt figyelmeztet. Eközben a 15 német katona már elhagyta a szigetet.

Donald Trump amerikai elnök egy levélben Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek ismét megerősítette igényét Grönlandra. Erről a PBS amerikai televíziós csatorna számolt be. Trump ezzel közvetve Norvégiát is felelőssé tette terveiért. Trump a levélben így írt: „Mivel országuk úgy döntött, hogy nem ítéli oda nekem a Nobel-békedíjat több mint nyolc háború befejezéséért, már nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak”.

Trump a levélben Dánia „tulajdonjogát” Grönlandra is megkérdőjelezte. Szerinte „nincsenek írásos dokumentumok”, amelyek ezt megerősítenék. „Több száz évvel ezelőtt” egy hajó kötött ki ott, állítja az amerikai elnök, és azt állítja: „Nekünk is voltak hajóink, amelyek ott kötöttek ki.” Ezenkívül Trump maga „a NATO megalakulása óta” többet tett értük, mint bárki más, most pedig a katonai szövetségnek kellene tenni valamit az Egyesült Államokért. A világ nem lesz biztonságos, amíg az Egyesült Államok nem gyakorol „teljes és totális ellenőrzést” Grönland felett - írja a focus.de.

A norvég miniszterelnöki hivatal nem válaszolt. A norvég kormánynak nincs szerepe a Nobel-díjak kiválasztásában.

Trump Grönlandról: „El fogjuk intézni!!!”

A Grönlandot érintő vitában Donald Trump amerikai elnök ismét azzal vádolta Dániát, hogy nem tesz eleget az Északi-sarkvidéki szigetet fenyegető orosz veszély ellen. Trump a Truth Social platformon írta, hogy a NATO két évtizede figyelmezteti Dániát az „orosz fenyegetésre”. „Sajnos Dánia eddig nem volt képes tenni ellene. Most itt az ideje, és el lesz intézve!!!” Trump nem árulta el, hogy milyen konkrét lépésekre gondol.

Az amerikai elnök többször is világossá tette, hogy az USA be akarja vonni a szigetet – amit az európai NATO-partnerek hevesen elutasítanak. Trump már korábban is figyelmeztetett, hogy ellenkező esetben Oroszország vagy Kína átveszi a stratégiailag fontos területet az Északi-sarkvidéken. Grönland nagyrészt autonóm, és a NATO-tag Dánia területéhez tartozik.

Szombaton Trump büntetővámokat jelentett be Németország és más NATO-országok ellen. Az okok között szerepelt többek között a közös katonai felderítő missziójuk Grönlandon. Azóta Európa ütközőpályán van az Egyesült Államokkal. A hét végén tartandó európai állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozóján valószínűleg szóba kerülnek azok a milliárdokat érő ellenintézkedések is, amelyek az EU rendelkezésére állnak kereskedelmi lehetőségként.