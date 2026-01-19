Trump jégtörőket rendel Finnországból

Jégtörők segítségével új útvonalak nyílhatnak meg Ázsia és Európa között (képünk illusztráció)

Az Egyesült Államok jelentősen bővíteni kívánja jégtörő flottáját, és ehhez finn szakértelemre támaszkodik. „A világ legjobb jégtörőit vásároljuk, és Finnország híres ezek gyártásáról” – mondta Donald Trump a BBC szerint. Bejelentette, hogy négy jégtörőt közvetlenül Finnországban építtet. További hét jégtörő az Egyesült Államokban készül, de finn tervek alapján és finn szakértők támogatásával.

Trump a döntést biztonsági érdekekkel és Oroszország és Kína növekvő katonai jelenlétével az Északi-sarkvidéken indokolta. A „Reuters” szerint már októberben megkötötték az üzletet több finn jégtörő megvásárlásáról az USA részéről.

Finnország világelső a jégtörők terén

Finnország vezető szerepet tölt be a jégtörők fejlesztésében és építésében. A BBC szerint a világszerte használt jégtörők 80 százaléka finn tervezésű, 60 százalékuk pedig finn hajógyárakban épült.

Az ország szakértelme több évtizedes tapasztalatra és arra a szükségletre alapul, hogy saját kikötőit télen is jégmentesen tartsa. „Finnország az egyetlen ország, ahol télen minden kikötő befagyhat” – nyilatkozta Maunu Visuri, az állami tulajdonú Artica vállalat vezetője a BBC-nek.

Geopolitikai feszültségek az Északi-sarkvidéken

Az USA döntése, hogy bővíti flottáját, az Északi-sarkvidéken növekvő geopolitikai feszültségek miatt született. Oroszország jelenleg körülbelül 40 jégtörővel rendelkezik, köztük nyolc nukleáris meghajtásúval. Az USA-nak viszont csak három bevethető hajója van. Kína is fokozza tevékenységét a régióban, és rendszeresen kutatóhajókat küld az Északi-sarkvidék vizeire, amelyek a BBC szerint részben olyan területeken működnek, amelyeket az USA a saját gazdasági övezetének tekint.

A klímaváltozás új kereskedelmi útvonalakat nyit meg

A klímaváltozás egyre inkább hozzáférhetővé teszi az Északi-sarkot a kereskedelmi hajók számára. Jégtörők segítségével új útvonalak nyílhatnak meg Ázsia és Európa között, amelyek vagy Oroszországon keresztül, vagy Alaszka mentén vezetnek. Ugyanakkor a jég olvadásával könnyebben hozzáférhetővé válnak az olaj- és gázkészletek. A BBC szerint Trump a jégtörőket praktikus megoldásnak tartja ezekre a kihívásokra.

Finnország szerepe a gyártásban

Az első két jégtörőt az Egyesült Államok számára 2028-ig kell elkészíteni a finn Rauma Marine Constructions hajógyárban. A további hajókat Louisiana-ban építik, az Aker Arctic Technology tervei alapján.

„Döntő fontosságú, hogy a hajók elég erősek legyenek és megfelelő motor teljesítményvel rendelkezzenek” – nyilatkozta Riikka Matala, az Aker Arctic Technology mérnöke a BBC-nek.