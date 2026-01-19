2026. január 19., hétfő

Előd

Külföld

Trump jégtörőket rendel Finnországból

„A világ legjobbjai”

MH
 2026. január 19. hétfő. 20:41
Az USA finn szakértelemre támaszkodik jégtörő flottájának bővítéséhez. Trump elnök ezzel geopolitikai erejét kívánja demonstrálni az Északi-sarkvidéken.

Jégtörők segítségével új útvonalak nyílhatnak meg Ázsia és Európa között (képünk illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP/Eric Beracassat

Az Egyesült Államok jelentősen bővíteni kívánja jégtörő flottáját, és ehhez finn szakértelemre támaszkodik. „A világ legjobb jégtörőit vásároljuk, és Finnország híres ezek gyártásáról” – mondta Donald Trump a BBC szerint. Bejelentette, hogy négy jégtörőt közvetlenül Finnországban építtet. További hét jégtörő az Egyesült Államokban készül, de finn tervek alapján és finn szakértők támogatásával.

Trump a döntést biztonsági érdekekkel és Oroszország és Kína növekvő katonai jelenlétével az Északi-sarkvidéken indokolta. A „Reuters” szerint már októberben megkötötték az üzletet több finn jégtörő megvásárlásáról az USA részéről.

Finnország világelső a jégtörők terén

Finnország vezető szerepet tölt be a jégtörők fejlesztésében és építésében. A BBC szerint a világszerte használt jégtörők 80 százaléka finn tervezésű, 60 százalékuk pedig finn hajógyárakban épült.

Az ország szakértelme több évtizedes tapasztalatra és arra a szükségletre alapul, hogy saját kikötőit télen is jégmentesen tartsa. „Finnország az egyetlen ország, ahol télen minden kikötő befagyhat” – nyilatkozta Maunu Visuri, az állami tulajdonú Artica vállalat vezetője a BBC-nek.

Geopolitikai feszültségek az Északi-sarkvidéken

Az USA döntése, hogy bővíti flottáját, az Északi-sarkvidéken növekvő geopolitikai feszültségek miatt született. Oroszország jelenleg körülbelül 40 jégtörővel rendelkezik, köztük nyolc nukleáris meghajtásúval. Az USA-nak viszont csak három bevethető hajója van. Kína is fokozza tevékenységét a régióban, és rendszeresen kutatóhajókat küld az Északi-sarkvidék vizeire, amelyek a BBC szerint részben olyan területeken működnek, amelyeket az USA a saját gazdasági övezetének tekint.

A klímaváltozás új kereskedelmi útvonalakat nyit meg

A klímaváltozás egyre inkább hozzáférhetővé teszi az Északi-sarkot a kereskedelmi hajók számára. Jégtörők segítségével új útvonalak nyílhatnak meg Ázsia és Európa között, amelyek vagy Oroszországon keresztül, vagy Alaszka mentén vezetnek. Ugyanakkor a jég olvadásával könnyebben hozzáférhetővé válnak az olaj- és gázkészletek. A BBC szerint Trump a jégtörőket praktikus megoldásnak tartja ezekre a kihívásokra.

Finnország szerepe a gyártásban

Az első két jégtörőt az Egyesült Államok számára 2028-ig kell elkészíteni a finn Rauma Marine Constructions hajógyárban. A további hajókat Louisiana-ban építik, az Aker Arctic Technology tervei alapján.

„Döntő fontosságú, hogy a hajók elég erősek legyenek és megfelelő motor teljesítményvel rendelkezzenek” – nyilatkozta Riikka Matala, az Aker Arctic Technology mérnöke a BBC-nek.

