Trump „béketanácsa”, amelynek feladata a világszintű válságok megoldása

Trump „béketanácsa” eredetileg a Gázai övezetben zajló átmenetet hivatott felügyelni. Most azonban további tervei vannak. A tagoknak milliárdokat kell befizetniük, ha tartósan részt akarnak venni benne.

Az amerikai elnök, Donald Trump által létrehozott új „béketanácsban” az államok határozatlan ideig biztosíthatják helyüket, ha egy éven belül egymilliárd dollárt adnak a költségvetéshez. Ez derül ki a chartatervezetből, amelyről több média is beszámolt, és amelynek teljes szövegét a „Times of Israel” tette közzé, számol be a focus.de.

A 13 fejezetből az is kiderül, hogy az amerikai kormány jelentősen bővíteni szeretné a tanács mandátumát – a korábbi, a Gázai övezet békéltetésére és újjáépítésére összpontosító tevékenységén túl. A tanácsnak így a világ minden táján felmerülő válságokkal és konfliktusokkal kell foglalkoznia.

Verseny az ENSZ-szel?

A kritikusok ezért máris az ENSZ-szel való lehetséges versenyről beszélnek, amelyet Trump folyamatosan diszfunkcionálisnak bírál. Ez a kritika a preambulumban is visszaköszön. Ott megállapítják, hogy a tartós béke „pragmatikus ítélőképességet, ésszerű megoldásokat és bátorságot igényel, hogy eltérjünk azoktól a megközelítésektől és intézményektől, amelyek túl gyakran kudarcot vallottak”. A cél egy „rugalmasabb és hatékonyabb” nemzetközi testület létrehozása a béke előmozdítása érdekében.

Meghívók az első állam- és kormányfőknek

A jelenlegi koncepció szerint a tanácsnak a gázai konfliktusra kell összpontosítania. A testület Trump gázai béketervének második fázisához tartozik, amely a háború tartós befejezését és a terrorista szervezet Hamász lefegyverzését irányozza elő, amit a szervezet elutasít. A testületnek feladata a partvidék új átmeneti kormányának felügyelete.

Több állam- és kormányfő saját bevallása szerint nemrégiben meghívást kapott Trump-tól, hogy vegyen részt az úgynevezett békétanács munkájában. Meghívót kapott például Recep Tayyip Erdogan török elnök, Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi államfő, Javier Milei argentin elnök és Viktor Orbán magyar miniszterelnök.

Trump egyedüli elnök, széles körű hatalommal

A chartatervezetben rögzítve van, hogy Trump az elnök, és csak az általa meghívott állam- és kormányfők lehetnek tagok. A rendes tagság három év után lejár, kivéve, ha az országok egymilliárd dollárt fizetnek be a tanács költségvetésébe.

A dokumentum módosításait a tagok kétharmados többsége határozhatja meg, a elnök további jóváhagyásával. Továbbá a béketanács többek között akkor szűnik meg, „amikor az elnök azt szükségesnek vagy megfelelőnek tartja”.