Sok a gázrobbanás Romániában

A 2025-ös év kifejezetten lesújtónak mondható a lakótelepi gázrobbanások vonatkozásában, hisz az esztendő második felében – főleg október-novemberben – hét komolyabb balesetet regisztráltak Románia-szerte, amelyek közül a bukaresti követelte a legtöbb halálos áldozatot. A katasztrófában három ember meghalt, köztük egy várandós nő, és tizenöt polgár sérült meg – írja a kolozsvári Főtér.

Úgy tűnik a fekete széria idén is folytatódik, hisz robbanás történt egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett. További huszonkét lakót ideiglenesen kiköltöztettek az épületből – teszi hozzá a lap.

Szakértők szerint a gázrobbanások gyakorisága mögött három fő tényező áll: az elavult infrastruktúra, a magas energiaárak szülte szakszerűtlen fűtési megoldások, valamint a gázpalackok szabálytalan használata.