Sajtóértesülések szerint jelentős dán katonai kontingens érkezik Grönlandra

A dán TV2 a hadseregtől származó információira hivatkozva arról számolt be, hogy hétfőn késő este számos dán katona érkezik Kangerlussuaqba, Grönland nyugati részére.

Peter H. Boysen, a dán hadsereg parancsnoka szintén Grönlandra érkezik. A dán hadsereg vezetése szerint a csapatok bevetése Dánia grönlandi katonai felkészülésének részeként történik - írja az oroszhirek.hu.

Soren Andersen, a dán közös sarkvidéki parancsnokság grönlandi parancsnoka korábban elmondta, hogy mintegy 100 dán katona már megérkezett Grönland fővárosába, Nuukba, és körülbelül ugyanennyien Kangerlussuaqba. Ők az Arctic Endurance hadgyakorlaton fognak részt venni.

Január 14-én Grönland kormánya és a dán védelmi minisztérium bejelentette, hogy az Északi-sarkvidéken kialakult geopolitikai feszültség miatt a NATO-szövetségesekkel szoros együttműködésben folytatják a dán katonai gyakorlatokat Grönlandon. Svédország, Norvégia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Finnország és Hollandia is bejelentette, hogy csapatokat küld a szigetre.