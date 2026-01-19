Robbantást jelentettek Kabulból

Robbanás történt hétfőn Kabul egyik jól őrzött városnegyedében, kórházi források szerint legkevesebb heten meghaltak és sebesültekről is tudni.

Az afgán főváros egyik kórházát működtető Emergency nevű olasz humanitárius szervezet 20 sebesültet jelentett, ám hozzátette, hogy az áldozatok száma vélhetően nőni fog.

Dejan Panic, a szervezet afganisztáni vezetője azt mondta, négy nő és egy gyerek is megsebesült.

A CCTV kínai állami média úgy tudja, a robbanás egy étteremben történt, a halottak között egy biztonsági őr is van, illetve két kínai állampolgárt súlyos sebesülésekkel vittek kórházba.

Hálid Zadrán, az afgán főváros rendőrkapitánya azt mondta, a robbanás célpontja Sahr-e-Nó körzet egyik szállodája volt.

A belügyminisztérium részéről a hírt a tárca szóvivője, hírt Abdul-Matín Káni megerősítette.

A negyed Kabul egyik legbiztonságosabb körzetének számít, több nagykövetség, üzletközpont és iroda is található a területén, és városszerte ott él a legtöbb külföldi állampolgár.

Az elkövetésért egyelőre nem jelentkezett egyetlen csoport sem.

Ismételt hatalomra kerülésüket követően, 2021-ben a tálibok azt ígérték, javítanak az ország biztonsági helyzetén, ám a merényletek – amelyek zöméért az Iszlám Állam helyi csoportja jelentkezett – nem maradtak teljesen abba.