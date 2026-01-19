2026. január 20., kedd

Előd

Robbantást jelentettek Kabulból

Többen meghaltak és megsebesültek

MH/MTI
 2026. január 19. hétfő. 22:36
Robbanás történt hétfőn Kabul egyik jól őrzött városnegyedében, kórházi források szerint legkevesebb heten meghaltak és sebesültekről is tudni.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Sanaullah Seiam

Az afgán főváros egyik kórházát működtető Emergency nevű olasz humanitárius szervezet 20 sebesültet jelentett, ám hozzátette, hogy az áldozatok száma vélhetően nőni fog.

Dejan Panic, a szervezet afganisztáni vezetője azt mondta, négy nő és egy gyerek is megsebesült.

A CCTV kínai állami média úgy tudja, a robbanás egy étteremben történt, a halottak között egy biztonsági őr is van, illetve két kínai állampolgárt súlyos sebesülésekkel vittek kórházba.

Hálid Zadrán, az afgán főváros rendőrkapitánya azt mondta, a robbanás célpontja Sahr-e-Nó körzet egyik szállodája volt.

A belügyminisztérium részéről a hírt a tárca szóvivője, hírt Abdul-Matín Káni megerősítette.

A negyed Kabul egyik legbiztonságosabb körzetének számít, több nagykövetség, üzletközpont és iroda is található a területén, és városszerte ott él a legtöbb külföldi állampolgár.

Az elkövetésért egyelőre nem jelentkezett egyetlen csoport sem.

Ismételt hatalomra kerülésüket követően, 2021-ben a tálibok azt ígérték, javítanak az ország biztonsági helyzetén, ám a merényletek – amelyek zöméért az Iszlám Állam helyi csoportja jelentkezett – nem maradtak teljesen abba.

