Öt év börtönre ítéletek egy amerikai állampolgárt

A szocsi bíróság megállapította, hogy az amerikai Charles Wayne Zimmerman a vitorlás hajóján 2024. július 1. és 2025. június 19. között hajózott át az Egyesült Államokból Oroszországba, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország és Törökország érintésével. A jachton a tulajdonában lévő lőfegyverek és hozzájuk tartozó lőszerek voltak.

„Június 19-én az amerikai állampolgár a jachtot a Szocsi tengeri kikötőjében horgonyozta le, eltitkolva a határőrség elől a fedélzeten lévő fegyvereket. A vámhatár átlépése után, a jacht átvizsgálása során a lőfegyvereket és a lőszert a Krasznodari terület FSZB-tisztviselői fedezték fel és foglalták le” – állt a közleményben.

Az FSZB az orosz határőrséget is magában foglaló Szövetségi Biztonsági Szolgálat elnevezésének rövidítése.

Zimmerman a bíróságon elismerte bűnösségét. Elmondta, hogy az interneten ismerkedett meg egy Kazanyban élő lánnyal, és úgy döntött, hogy a jachtján utazik el hozzá. Az amerikai elmondta, hogy nem olvasta a vonatkozó orosz törvényeket, és abban a hitben volt, hogy tarthat a vitorlása fedélzetén önvédelmi fegyvereket.

A Krasznodari terület bírósága, miután fellebbezési eljárás keretében megvizsgálta a büntetőügy anyagait, megerősítette az ítélet jogszerűségét és igazságosságát. Az ítéletet változatlan maradt és jogerőre emelkedett.