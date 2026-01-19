Orosz–amerikai egyeztetés jöhet létre Davosban a béketervről

Kirill Dmitrijev orosz megbízott a davosi Világgazdasági Fórum (WEF) keretében tárgyalhat amerikai delegáltakkal ezen a héten.

Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője kulcsszerepet játszik Moszkva és Washington közötti kapcsolattartásban a béketeremtési törekvések során – jelentette január 19-én a Reuters két, neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva.

Barak Ravid, az Axios újságírója úgy tudja, az orosz tisztviselő január 20-án találkozik Donald Trump küldötteivel, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal. A megbeszélés célja a Washington által támogatott béketerv megvitatása.

A Trump-adminisztráció legújabb kísérlete az ellenségeskedés lezárására egy 20 pontos keretrendszeren alapul, amelyet ukrán és nyugati tisztviselők egyeztettek. Kijev jelzései szerint a terv „90 százalékban” kész, ugyanakkor Moszkva továbbra is elutasítja a kompromisszumot olyan kényes kérdésekben, mint a részben megszállt Donyeck megye sorsa.

Zelenszkij és Trump is jelen lesz

Az Egyesült Államok hivatalosan nem kommentálta a Dmitrijev és az amerikai tisztviselők közötti esetleges találkozó hírét. A január 19. és 23. között zajló éves gazdasági csúcstalálkozón idén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök mellett több mint 60 állam- és kormányfő részvétele várható.

A fórum helyszínt biztosít a Kijev és Washington közötti, a háború utáni biztonsági garanciákról és újjáépítésről szóló tárgyalások folytatására is. Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter közölte: a felek a múlt hétvégén az Egyesült Államokban megkezdett egyeztetéseket folytatják - írja a KárpátHír.