Nincs leprajárvány Kolozsváron

Miután a helyi sajtó hetekig riogatott a kolozsvári luxus masszázsszalon két ázsiai vendégmunkása esetében igazolt leprával, az illetékesek bejelentették, hogy nincs mitől tartani - írja a Főtér. Mint olvasható, megbetegedést, sőt gyanús esetet sem találtak, még a szalon többi alkalmazottja között sem - így az érintett vállalkozás a kötelező fertőtlenítés után már újra is nyitott.

A két indonéziai beteg alkalmazott otthoni kezelés alatt áll, állapotukat folyamatosan nyomon követiek.

A szakemberek újfent hangsúlyozták, a lepra csak hosszan tartó, közvetlen érintkezés esetén jelent valós fertőzési kockázatot, de ez még a szalon többi alkalmazottja esetében sem vezetett megbetegedéshez, így igen csekély a lehetőség arra, hogy vendégek is elkapták volna a fertőzést. A cég nyolc munkatársát a betegség hosszú lappangási ideje miatt azért a továbbiakban évente újra letesztelik.