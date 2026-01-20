Nem volna bölcs, ha Európa megtorlást alkalmazna

„Úgy vélem, ez nagyon nem volna bölcs lépés” – mondta az amerikai tárcavezető újságíróknak nyilatkozva, amikor az európai kereskedelmi megtorló intézkedésekről kérdezték.

Mint mondta, Donald Trump amerikai elnök azért akar ellenőrzést szerezni a Dániához tartozó sziget felett, mert „stratégiai eszköznek” tekinti, és az Egyesült Államok „nem fogja másra bízni a féltekéhez tartozó biztonságot”.

Óva intette az európai országokat attól, hogy kétségbe vonják Trump Grönlanddal kapcsolatos szándékát.

„Utaztam, ezért nem voltam kapcsolatban (az európai illetékesekkel), de beszéltem Trump elnökkel, és szerintem mindenkinek komolyan kell vennie az elnök szavait” – hangsúlyozta.

Trump norvég miniszterelnöknek címzett üzenetével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy erről nincs tudomása. „Úgy vélem teljességgel kacsa, hogy az elnök mindezt a Nobel-díj miatt csinálná” – tette hozzá ugyanakkor.

Az amerikai elnök vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette hétfőn, az állt, hogy „tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak”. A levélben Trump azt is hozzátette: arra törekszik, hogy teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

Az elnök a Truth Social közösségi portálon a hétvégén bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal – Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával – szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be, miután ezek az országok a Grönland hovatartozásáról folyó vitában Dánia mögött sorakoztak fel. Az európai országok vezetői csütörtökön Brüsszelben tartanak rendkívüli tanácskozást arról, hogyan reagáljanak a bejelentett vámokra.