Nem lesznek török és katari katonák Gázában

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az izraeli parlament, a kneszet plénuma előtt hétfőn kijelentette, hogy nem lépnek be török és katari katonák a Gázai övezetbe a térség rendezésének hamarosan megkezdődő második szakaszában.

A gázai béketerv második szakaszáról szólva azt mondta, hogy török és katari katonák „nem lesznek a Gázai övezetben”, noha a Fehér Ház a hétvégén bejelentette, hogy Törökország és Katar is helyet kap a gázai végrehajtó bizottságban, amely a második szakasz gyakorlati ügyeit intézi a Gázai övezetben.

„Van egy bizonyos vitánk amerikai barátainkkal a Gázában zajló folyamatokat kísérő tanácsadó testület összetételéről” – mondta az izraeli kormányfő a végrehajtó bizottságra utalva.

Netanjahu azt állította, hogy Katar és Törökország „legfeljebb csak az egyik tanácsadó bizottságnak a tagja a három közül, ”ahol sem hatáskörük, sem befolyásuk, sem katonáik nincsenek„.

A miniszterelnök azt mondta, nem tudja, hogy Trump Béketanácsa egy új ENSZ lesz-e, majd hozzátette, hogy Trump meghívta őt ebbe a grémiumba. ”Ez az egyik testület, de mindenféle testületek vannak„ – közölte.

Benjámin Netanjahu hangsúlyozta, hogy kész szembeszállni az Egyesült Államokkal is, ha alapkérdésekben nézeteltérés alakul ki. Azt mondta, hogy az alkalmankénti viták nem ártanak a kapcsolatoknak Donald Trump amerikai elnökkel, ”a Fehér Házban ülő legnagyobb barátunkkal„.

Netanjahu közölte, hogy az izraeli hadsereg jelenleg Gáza területének 53 százalékát tartja ellenőrzése alatt, ”az erő pozíciójából„. ”A második szakasz egyszerű dolgot mond: a Hamászt lefegyverzik, Gázát demilitarizálják. Ezekhez a célokhoz tartjuk magunkat, és meg is fognak valósulni„ – ígérte. ”Vagy a könnyebb, vagy a nehezebb úton„-tette hozzá.

Végül kijelentette, hogy senkinek sem kell őt emlékeztetnie az utolsó, Gázában őrzött halott izraeli túsz, Ran Gvili holtteste hazahozatalának jelentőségére. ”Továbbra is a prioritásaink élén áll, és minél kevesebbet beszélünk róla, annál jobb„ – mondta erről az izraeli kormányfő.