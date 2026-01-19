Moszkva ismét az ukrán energiainfrastruktúrát vette célba

Oroszország ismét támadást indított az ukrán energiaellátó létesítmények ellen. Az incidensben öt ember életét vesztette, 30-an megsérültek. Zelenszkij elnök nehéz helyzetről beszél.

Orosz támadások legalább öt ember életét követelték és további 30-at megsebesítettek Ukrajnában egy nap alatt. A Kyiv Independent szerint a támadások ismét az ország energiainfrastruktúráját célozták meg, amely továbbra is fagyos hőmérsékletekkel küzd.

Az áram- és fűtési rendszerekben keletkezett károk már országos vészhelyzetet okoztak. Vasárnap éjjel a hőmérséklet egyes régiókban mínusz 16 Celsius-fokig süllyedt.

Ukrajna számos drónt lőtt le

Az ukrán légierő jelentette, hogy 167-et lőtt le a 201 orosz drónból, amelyek éjszaka indultak. A Reuters szerint a hadsereg jelentése szerint azonban 30 drón 15 különböző célpontot talált el. Két további helyen hulló törmeléket találtak.

Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy a javítócsapatok éjjel-nappal dolgoznak az áramellátás helyreállításán. „Ez rendkívül kemény munka, de éppen az ilyen erőfeszítések erősítik országunk belső ellenálló képességét” – hangsúlyozta a Kyiv Independent szerint.

Halottak és sérültek több régióban

Harkiv régióban három ember meghalt, tizenegy további megsérült. Oleh Syniehubow kormányzó a polgári infrastruktúra és az energetikai létesítmények károsodásáról számolt be Harkiv városában.

Herszon régióban két civil halt meg, egy további megsérült. Ott a támadások által kiváltott tűz négy lakóházat, egy közigazgatási épületet és egy autót pusztított el, közölte Oleksandr Prokudin kormányzó.