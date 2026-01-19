Moszkva figyelemmel követi a grönlandi fejleményeket

Moszkva figyelemmel követi a Grönland körül kialakult helyzetet – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Az elmúlt napokban nagyon sok nyugtalanító információ érkezett. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket, és elemezzük a történéseket” – mondta az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland „orosz fenyegetettségét” kívánja megszűntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönlandnak az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.

A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában.

„Reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel, hogy tisztázzuk az összes részletet” – hangoztatta.

Peszkov egyebek között azt is közölte, hogy Putyin hétfőn ismét részt vett a hagyományos ortodox vízkereszti fürdőzés szertartásán, és megmártózott egy jégen kivágott lékben.