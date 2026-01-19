Mélyülhet a humanitárius válság idén Jemenben

Tovább mélyülhet idén Jemenben a humanitárius válság az ENSZ-nek az arab országért felelős humanitárius koordinátora szerint, aki hétfőn rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet, és a járványok határokon átívelő terjedésére is figyelmeztetett.

Genfi sajtótájékoztatóján Julien Harneis elmondta, hogy míg a csaknem 40 milliós országban 2025-ben 19,5 millió embernek volt szüksége humanitárius segítségre, ez a szám idén akár 21 millióra is nőhet. Felhívta a figyelmet egyúttal az élelmiszerbizonytalanság súlyosbodására – elsősorban a Vörös-tenger partvidékén –, valamint a romló egészségügyi helyzetre.

Az utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy idén várhatóan nő az országban élők járványoknak való kitettsége is, és hangsúlyozta, a Jemenben dúló humanitárius válság az egész Arab-félszigetre nézve kockázatossá válhat, „mert a kolera, a kanyaró és a járványos gyermekbénulás nem nézi a határokat”.

Jemenben 2014-ben tört ki polgárháború, és az ország azóta gyakorlatilag kettészakadt: egy részét a Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert kormány ellenőrzi, az északi térségek azonban az Irán-barát húszi felkelők kezén vannak. Mindeközben decemberben a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő, korábban a kormánnyal szövetségben lévő, az Egyesült arab Emírségek támogatását élvező szeparatisták is fegyveres harcot indítottak a déli területek ellenőrzéséért.