Lehetséges orosz támadás a zaporizsjai atomerőmű áramvezetékei ellen

Bár az erőmű hat reaktora jelenleg nem termel áramot, külső energiaforrásokra van szükségük a hűtőrendszereik és biztonsági berendezéseik fenntartásához.

A NAÜ küldöttségét a főigazgató személyesen fogja vezetni a zaporizzsjai atomerőműnél esedékes jövő heti látogatáson

Az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a HUR szerint Oroszország célzottan támadhatja meg az atomerőművek áramellátásához elengedhetetlenül szükséges átalakító állomásokat. Szombati nyilatkozatában a HUR arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ezzel nyomást akar gyakorolni Ukrajnára, hogy békeszerződést kényszerítsen rá.

„Annak érdekében, hogy Ukrajnát elfogadhatatlan kapitulációs követelések aláírására kényszerítse, az agresszor állam, Oroszország, támadásokat fontolgat az energiarendszerünk stratégiai létesítményei ellen” – áll a HUR nyilatkozatában a Kyiv Independent szerint.

Az IAEA óvatosságra int

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) aggodalmát fejezi ki a helyzet miatt. Rafael Mariano Grossi igazgató pénteken kijelentette, hogy az erőmű elektromos vezetékeinek megrongálása súlyos biztonsági kockázatot jelent. „Az IAEA továbbra is szorosan együttműködik mindkét féllel, hogy biztosítsa a ZNPP nukleáris biztonságát és megakadályozza a konfliktus alatt bekövetkező baleseteket” – mondta Grossi.

Nemrégiben az IAEA közvetítésével helyi fegyverszünetet kötöttek, hogy megjavítsák az erőmű sérült tartalékvezetékét.

Lehetséges, hogy támadás készül

Egy bennfentes forrás a Fox Newsnak azt mondta, hogy a támadás már a következő napokban bekövetkezhet. Az ukrán kormány tisztában van a fenyegetéssel, és belső megbeszéléseket folytat a lehetséges ellenintézkedésekről.

Ugyanakkor Oroszország azzal fenyegette Ukrajnát, hogy teljesen megsemmisíti Kijev energiainfrastruktúráját, ha az ukrán fegyveres erők továbbra is támadják az orosz tartályhajókat és finomítókat.

A humanitárius válság súlyosbodik

Az ukrajnai helyzet továbbra is feszült. Volodimir Zelenszkij elnök sürgősen további légvédelmi rakéták szállítását kérte a NATO-szövetségesektől, mivel egyes rendszerek lőszerellátása máris szűkössé vált.

A lakosság szenved a háború következményeitől: sokan nincsenek árammal, fűtéssel és vízzel ellátva, miközben a hőmérséklet egyre csökken.