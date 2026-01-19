Kiújultak a harcok Szíria északi részén a kormányerők és a kurd fegyveresek között hétfőn, alig egy nappal a felek közötti tűzszüneti megállapodás megkötése után. A SANA szíriai állami hírügynökség a hadseregre hivatkozva közölte, hogy az összecsapásokban már három katona életét vesztette, többen pedig megsebesültek.

A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milícia szerint a kormányerők megtámadták őket Rakka, Ajn Ísza és es-Saddádi térségében, és más „fegyveres csoportokkal” együtt ostrom alá vették az es-Saddádi településen lévő börtön környékét. A kurdok felügyelte börtönben az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet több ezer egykori tagját őrzik.

Az SDF részéről azt is elmondták, hogy Rakka környékén szintén egy dzsihadistákat őrző börtön környékén folynak összecsapások, és hangsúlyozták: súlyos következménnyel járhat, ha a kormányerők átveszik az ellenőrzést az intézmény fölött.

A szíriai eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistaszervezet úgy tudja, hogy a harcok jelenleg Rakkától mintegy két kilométerre folynak, és Rámi Abder-Rahmán, a szervezet vezetője szerint a kurdok a börtönben fogva tartott dzsihadisták elszállítását tervezik.

Rakkából érkező helyszíni beszámolók szerint az egykor az Iszlám Állam egyik központjának számító városban szigorú kijárási tilalom van, az embereket a mecsetek hangosbemondóiból szólítják fel az otthonmaradásra.

Damaszkusz mindeközben a kurd erőket vádolta a tűzszünet felrúgásával, és azt hangoztatta, a 2024. decemberében megbuktatott Bassár el-Aszad egykori elnökhöz hű frakciók, valamint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) fegyveresei próbálják aláásni a tűzszüneti megállapodást.

A hadsereg azt közölte, egységei megközelítették Haszaka városát.

A szíriai kormány és a kurdok vasárnap kötöttek azonnali, minden frontszakaszra kiterjedő tűzszüneti megállapodást, az elnöki hivatal tájékoztatása szerint pedig a fegyvernyugvással párhuzamosan az SDF erői visszavonulnak az Eufrátesz keleti partjára.

A megállapodás értelmében a börtönök, ahol az egykori dzsihadistákat és családtagjaikat őrzik, Damaszkusz felügyelete alá kerülnek.

A szíriai hadsereg korábban már átvette az ellenőrzést az ország északi részének nagyobb területén, kiszorítva a kurd erőket onnan, ahol több mint egy évtizede tényleges autonómiát élveztek.

Mindeközben, ugyancsak hétfőn, a hadsereg bevonult az ország keleti részén lévő Deir-ez-Zór térségében található, a kurdok által kiürített területekre.