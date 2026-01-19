Kína tovább csúszik a demográfiai katasztrófa felé

A születési ráta Kínában 2025-ben történelmi mélypontot ért el, a népesség tovább csökken. Az állami intézkedések és pénzügyi támogatások eddig alig hoztak eredményt.

Kína népessége 2025-ben negyedik éve csökken, ahogy arról a BBC is beszámol. A lakosság száma 3,39 millióval, 1,405 milliárd főre csökkent. Ugyanakkor arányaiban soha nem született még ilyen kevés gyermek: 1000 főre mindössze 5,63 csecsemő jutott, ami rekord alacsony szint a Kommunista Párt 1949-es hatalomátvétele óta.

Szakértők, mint például a demográfus Yi Fuxian, a születési számokat még 1738-as adatokkal is összehasonlítják, amikor Kína lakossága csak körülbelül 150 millió fő volt, ahogy azt a Reuters jelentette. A halálesetek száma is emelkedett, és elérte a legmagasabb értéket 1968 óta.

Különösen problémás, hogy egyre több ember él 60 év felett – mára már a lakosság csaknem egynegyedét teszik ki. 2035-re ez a szám körülbelül 400 millió idős emberre nőhet, ami nagy terhet ró a nyugdíjalapokra.

Az állam megpróbálja támogatni a családokat

A születési arány növelése érdekében a kínai kormány számos intézkedést vezetett be. A Reuters szerint a kisgyermekes családok pénzügyi támogatást kapnak, körülbelül 500 eurót három év alatti gyermekenként.

2026-tól a nőknek a terhesség alatt nem kell többé orvosi kezelések költségeit viselniük – akkor még a mesterséges megtermékenyítést is fizetik. De ezeknek a támogatásoknak ellenére a nők gyermekeinek száma továbbra is körülbelül egy gyermek marad, ami messze elmarad a népesség stabil szinten tartásához szükséges 2,1-es értéktől.

A fogamzásgátló eszközökre, például óvszerre és tablettákra kivetett új adó további kritikát vált ki, mivel nem kívánt terhességeket és egészségügyi problémákat vetít előre.

Nagy kihívások a jövőben

A csökkenő népességszám nagy hatással van Kína gazdaságára és társadalomára. Egyre kevesebb fiatal áll rendelkezésre munkaerőként, míg a nyugdíjasok száma növekszik.

Sok fiatal költözik a városokba, ahol az élet drágább, és a gyermeknevelés gyakran túl költségesnek tűnik. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Kína népessége a század végére több mint felére csökkenhet, ami hatalmas gazdasági kihívások elé állítja az országot.