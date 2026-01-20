Keresztény üldözés és rablás Nigériában

Több mint százhatvan hívőt raboltak el fegyveres bandák, a bűnözők az észak-nigériai Kaduna állam egyik elszigetelt falvának két templomára támadtak rá vasárnap – tudatta hétfőn egy nigériai pap az AFP francia hírügynökséggel.

Afrika legnépesebb országában november óta ismét gyakoriak a tömeges emberrablások, ezért az amerikai kormányzat karácsony napján katonai csapásokat hajtott végre az ország északnyugati részében fekvő Sokoto államban. Donald Trump amerikai elnök keresztényüldözéssel vádolta meg a fegyveres nigériai bandákat, amelyek miatt a keresztények szerinte népirtás áldozatai.

„A támadók sokan voltak, eltorlaszolták a templomok bejáratát, és a bozótba kergették a híveket” – mondta el az AFP-nek Joseph Hayab tiszteletes, a Nigéria Keresztény Szövetség elnöke.

„Összesen 172 embert raboltak el, de kilencnek sikerült közülük elmenekülni, 163 ember még mindig náluk van” – mondta Hayab, hozzátéve, hogy a támadásokat a vasárnapi mise alatt követték el Kurmin Wali faluban, a többségében keresztények lakta Kajuru járásban.

A támadásokat az ENSZ-nek az AFP birtokába került egyik jelentése is megerősíti, amelyben „száznál több” elrabolt hívőt említenek. A jelentés szerint „a gyéren lakott, erdők borította” Kajuru járásban a banditák szabadon támadhatnak és nem kerülnek a biztonsági erők kezére„.

A múlt év végi emberrablási hullám miatt Bola Tinubu elnök országos biztonsági szükségállapotot hirdetett ki, és megkezdte katonák és rendőrök toborzását az országban uralkodó instabilitás elleni harc érdekében.