Külföld
Izrael terrorellenes hadműveletet indított
Többnapos művelet a ciszjordániai Hebronban
A hadművelet a város Dzsabal Dzsuhar nevű negyedére összpontosul, és célja a „terrorinfrastruktúrák felszámolása, az illegális fegyvertartás megszüntetése és a térség biztonságának megerősítése”. Az izraeli biztonsági erők rendszeresen nincsenek jelen Hebronban, de Izrael a palesztin rendőröket sem engedi működni ott.
A rendfenntartók állandó jelenlétének hiánya miatt helyszíni beszámolók szerint sok fegyver halmozódott fel a palesztinoknál, bár azokat nem Izrael ellen, hanem az egymás közötti konfliktusokban használják a bűnszervezetek. Egy biztonsági forrás közölte a Háárec című újsággal, hogy a hadműveletet klánok között már szinte napi rendszerességgel előforduló lőfegyveres összecsapások váltották ki.
Az izraeli hadsereg novemberben is végrehajtott egy hasonlóan nagy hadműveletet Ciszjordáni északi részén, Dzsenín környékén.