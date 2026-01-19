Izrael terrorellenes hadműveletet indított

Többnapos terrorellenes hadműveletet indított hétfőn az izraeli hadsereg, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat és a rendőrség az Izrael által megszállt Ciszjordánia déli részén lévő Hebronban.

A hadművelet a város Dzsabal Dzsuhar nevű negyedére összpontosul, és célja a „terrorinfrastruktúrák felszámolása, az illegális fegyvertartás megszüntetése és a térség biztonságának megerősítése”. Az izraeli biztonsági erők rendszeresen nincsenek jelen Hebronban, de Izrael a palesztin rendőröket sem engedi működni ott.

A rendfenntartók állandó jelenlétének hiánya miatt helyszíni beszámolók szerint sok fegyver halmozódott fel a palesztinoknál, bár azokat nem Izrael ellen, hanem az egymás közötti konfliktusokban használják a bűnszervezetek. Egy biztonsági forrás közölte a Háárec című újsággal, hogy a hadműveletet klánok között már szinte napi rendszerességgel előforduló lőfegyveres összecsapások váltották ki.

Az izraeli hadsereg novemberben is végrehajtott egy hasonlóan nagy hadműveletet Ciszjordáni északi részén, Dzsenín környékén.