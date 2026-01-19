Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Spanyolországban

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el hétfőn Spanyolországban a dél-spanyolországi Córdoba közelében bekövetkezett halálos vasúti szerencsétlenség miatt, amelyben a nem végleges hivatalos adatok szerint legkevesebb 39 ember vesztette életét.

Pedro Sánchez miniszterelnök a tragédia helyszínére utazva jelentette be, hogy a gyászidőszak csütörtök éjfélig tart, amely alatt minden középületen félárbocra eresztik a nemzeti lobogókat.

„A spanyol társadalom, mint mindenki más, azt kérdezi magától, hogy mi történt, hogyan történt, hogyan történhetett meg ez a tragédia. Meg vagyok győződve arról, hogy az idő és a szakértők munkája megadja nekünk a választ. (...) és akkor – ahogy annak lennie kell – teljes átláthatósággal és világossággal tudatni fogjuk azt a nyilvánossággal, minden polgárral” – fogalmazott.

A balesetben több mint 150-en sérültek meg, közül 43-an vannak még kórházban, 12 embert intenzív osztályon ápolnak.

Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartományi kormányának elnöke a spanyol sajtónak arról beszélt, hogy az elhunytak azonosítása lassú és hosszú folyamat lesz, amelyhez a hatóságok már elkezdték begyűjteni a DNS-mintákat a hozzátartozóktól, miközben a tragédia helyszínén még mindig tartanak a mentési munkálatok, a holttestek kiemelése és a kiváltó okok szakmai vizsgálata.

„Még órákig tartó intenzív munka áll előttünk. Rajtunk, a kormányon múlik, hogy a legjobbat nyújtsuk azoknak a családoknak, akik elvesztették azt, ami a legértékesebb számukra, szeretteiket” – hangsúlyozta.

Délben országszerte néma főhajtással emlékeztek a szerencsétlenség áldozataira az országos és tartományi parlamentekben, önkormányzatoknál, pártoknál. A kormánytagok és a legtöbb párt vezetője lemondta nyilvános eseményeit, sajtótájékoztatóit.

A királyi pár kedden a tragédia helyszínére utazik, de a nap folyamán nyilatkozatban fejezte ki együttérzését az áldozatok és családjuk felé.

A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak.

A két vonaton összesen 484-en utaztak, evakuálásuk órákig tartott a nehezen megközelíthető, kivilágítatlan vasúti szakaszon.

Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke a Cadena Ser rádióban kizárta, hogy a balesetet emberi mulasztás vagy sebességtúllépés okozta volna.

Mint mondta, az érintett, teljesen egyenes pályaszakaszon óránként 250 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az egyik vonat 205, a másik pedig 210 kilométer per órás sebességgel haladt. A rendszeradatok szerint 20 másodperc telt el az első vonat kisiklása és az ütközés között, ami túl rövid ahhoz, hogy aktiválódjon az automatikus fékrendszer – tette hozzá türelmet kérve, amíg a vizsgálóbizottság elvégzi a munkáját, valamint azt, hogy addig kerüljék a találgatásokat.

Óscar Puente közlekedési miniszter hajnalban tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonat kocsijai pedig újak voltak, 2022-ben gyártották őket.

Spanyolországban legutóbb 2022 májusában történt halálos vasúti baleset, akkor a mozdonyvezető meghalt és 86-an megsérültek Katalóniában. Az eddigi legsúlyosabb szerencsétlenség 2013 nyarán történt a galiciai Santiago de Compostela közelében, akkor 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.