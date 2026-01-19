Halálra ítélték, kivégezték, majd felmentették

Posztumusz felmentette egy szöuli bíróság hétfőn azt a férfit, akit 50 évvel ezelőtt halálra ítéltek, és ki is végeztek azzal a váddal, hogy egy Észak-Koreát támogató politikai szervezetet akart kiépíteni.

Az ügyet újratárgyaló bíróság megállapította: nincs elegendő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a néhai Kang Ülszong megsértette volna a nemzetbiztonsági törvényt.

Kangot 1976-ban végezték ki. A katonai hírszerzés azzal a gyanúval tartóztatta le és kínozta meg, hogy Phenjan utasítása alapján újjá akarta szervezni az Egyesítési Forradalmi Pártot, azt a mozgalmat, amelyet még Kim Ir Szen, Észak-Korea államalapítója hívott életre a félsziget újraegyesítése céljával, de a szervezet dél-koreai ágát a szöuli hírszerzés 1968-ban leleplezte és felszámolta.

A szöuli bíróság határozata szerint nem lehet kijelenteni, hogy Kang államellenes tevékenységekkel szimpatizált volna csak annak alapján, hogy egy Észak-Koreában nyomtatott újságot olvasott.

„Nagyon rossz érzésünk van. Bár egy múltbéli hibát most sikerült kijavítani, helyrehozhatatlan a kár. Tehetetlennek érezzük magunkat amiatt, hogy már túl későn cselekedtünk” – közölte a bíróság, hozzátéve, hogy lelkiismeret-furdalással hozták meg a felmentő ítéletet, és bocsánatot kérnek Kang Ülszong családjától.

I Dzsemjong dél-koreai államfő is sajnálatát fejezte ki az eset miatt. Az igazság megkésett helyreállításának nevezte a felülvizsgált ítéletet, és megjegyezte, hogy hasonló igazságtalanságok manapság is előfordulnak.

„Százszorta jobb így, hogy megtörtént a korrekció, mint ha nem tettek volna semmit, de nem hagy nyugodni a kérdés, mi a jelentősége ennek ma, amikor már a maradványok is régen eltűntek” – írta az államfő az X-en.