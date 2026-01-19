Külföld
Halálos lövöldözés volt Csehországban
Két ember életét vesztette
Részletek egyelőre nem ismeretesek, s az információk is ellentmondóak. A rendőrség első jelentése szerint egy nő halt meg, és négyen sebesültek meg, a legutóbbi frissített közlés szerint viszont a lövöldözésben két férfi, köztük az állítólagos támadó vesztette életét. A sebesültek száma hat, köztük egy rendőr is van. A helyszínre több rendőri járőrcsoport és mentőcsoport is érkezett. Patrik Christian Cmorej, a regionális mentők szóvivője szerint a sebesülések súlyosak, s legalább egy nő állapota válságos.
A hatóságok a polgármesteri hivatalt és környékét lezárták. „Az épületet ellenőrzésünk alatt tartjuk, további veszély nem fenyeget” – áll a legújabb, délben kiadott rendőrségi tájékoztatóban.
A cseh-német-lengyel hármashatárnál, az úgynevezett sluknovi háromszögben fekvő Chríbskónak mintegy 1300 lakosa van.