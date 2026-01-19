2026. január 19., hétfő

Előd

Halálos lövöldözés volt Csehországban

Két ember életét vesztette

MH/ MTI
 2026. január 19. hétfő. 19:31
Két ember életét vesztette, és hatan megsebesültek abban a lövöldözésben, amely hétfőn délelőtt tíz óra körül történt az észak-csehországi Chribská kisváros polgármesteri hivatalában – jelentette be a cseh rendőrség.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/STR

Részletek egyelőre nem ismeretesek, s az információk is ellentmondóak. A rendőrség első jelentése szerint egy nő halt meg, és négyen sebesültek meg, a legutóbbi frissített közlés szerint viszont a lövöldözésben két férfi, köztük az állítólagos támadó vesztette életét. A sebesültek száma hat, köztük egy rendőr is van. A helyszínre több rendőri járőrcsoport és mentőcsoport is érkezett. Patrik Christian Cmorej, a regionális mentők szóvivője szerint a sebesülések súlyosak, s legalább egy nő állapota válságos.

A hatóságok a polgármesteri hivatalt és környékét lezárták. „Az épületet ellenőrzésünk alatt tartjuk, további veszély nem fenyeget” – áll a legújabb, délben kiadott rendőrségi tájékoztatóban.

A cseh-német-lengyel hármashatárnál, az úgynevezett sluknovi háromszögben fekvő Chríbskónak mintegy 1300 lakosa van.

