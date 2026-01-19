Halálos áldozata is van az orosz bombatámadásnak Harkivban

Az orosz erők hétfőn légibombákkal támadták Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot, a támadásban az eddigi adatok szerint egy 69 éves nő életét vesztette, tízen megsebesültek – közölte Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója a Telegramon.

A kormányzó közlése szerint a támadás délután három óra tájban történt, három becsapódást rögzítettek Harkiv ugyanazon kerületében. Szinyehubov kiemelte, hogy Oroszország polgári lakóövezetet támadott, a csapások következtében harminc lakóház rongálódott meg, egy pedig teljesen összeomlott.

Olekszandr Pivnenko, az ukrán nemzeti gárda parancsnoka közölte, hogy Harkiv megyei Kupjanszk város központi részét, valamint a városi tanács épületét a Hartyija elnevezésű ukrán dandár tartja ellenőrzés alatt. Szergej Kuzovlev, az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat csapatcsoportosítás parancsnoka múlt pénteken még azt jelentette Andrej Belouszov orosz védelmi miniszternek, hogy teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll Kupjanszk városa.

Pivnenko hozzátette, hogy a Hartyija dandár 4. zászlóaljának felderítő-csapásmérő csoportja folytatja a város megtisztítását a még ott maradt orosz erőktől. Emellett a parancsnok közzétett egy videofelvételt is, amelyen az látható, hogy az ukrán katonák egy drón támadására reagálnak, és harci érintkezésbe lépnek az ellenséges csapatokkal.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője a Szuszpilne közszolgálati televízió műsorában arról beszélt, hogy az elmúlt 24 órában a front déli szakaszán az orosz erők 106 irányított légibombát vetettek be, ami „rekordnak” számít a térségben. Szavai szerint a déli frontvonal több szakaszán meglehetősen nehéz a helyzet, különösen azon a területen, ahol Huljajpole városa, valamint a közelében fekvő Zelene és Varvarivka található. „Az ellenség továbbra is kísérletezik azzal, hogy megkerülje és északról bekerítse Huljajpolét, elszigetelje a többi logisztikai útvonaltól. Ugyanakkor az ellenség nem hagy fel a Huljajpolétól délre végrehajtott rohamtevékenységgel sem, ahol szintén heves harcok folynak, ám ott semmilyen sikert nem ért el” – hangsúlyozta Volosin. Hozzátette, hogy az elmúlt 2 nap során az orosz erők veszteségei csaknem 300 főt tettek ki, míg az elmúlt héten több mint kétezer orosz katona halt meg vagy szenvedett sérüléseket a déli frontvonalakon.