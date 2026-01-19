Az EU el tudja kerülni az új amerikai vámokat

Az EU rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel elrettentheti Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy új vámokat vessen ki azokra az országokra, amelyek ellenzik Grönland amerikai annektálását – jelentette ki hétfőn Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos.

„A zsarolásnak véget kell vetni, és úgy gondolom, hogy az amerikai kormányzat nagy hibát követ el, amikor az európaiakat az európai építkezés két alapvető elvével teszteli, amelyek a népek önrendelkezése és az Európai Unió tagállamainak területi szuverenitása” – mondta a francia uniós biztos a France Inter közrádiónak. „Ha ezt nem jelentjük ki, akkor versenyzés lesz, és nem tudom, hol áll meg a hatalomvágy és a Grönland annektálása iránti vágy” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy februártól 10 százalékos vámmal sújt nyolc európai országot, amely ellenzi a Grönland feletti amerikai ellenőrzést. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország számíthat a vámra – írta a közösségi hálón közzétett posztjában az amerikai elnök. A 10 százalékos tarifa február 1-jétől lép életbe, és június 1-jétől 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodást Grönland teljes körű eladásáról az Egyesült Államoknak.

Ezzel a „kényszerítés tankönyvi esetével szemben rendelkezésünkre állnak az eszközök, és ha szükséges, és ha ezeket a vámokat megerősítik, akkor használnunk kell őket” – hangsúlyozta Stéphane Séjourné, kiemelve az európaiak egységére van szükség.

Emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök vasárnap jelezte, hogy európai kollégáitól az EU „kényszerítőeszközének” aktiválását fogja kérni, ha Donald Trump vámfelárakkal fenyegetőző lépéseit beváltja.

Az antikoerciós gazdasági eszköz, amelynek bevezetéséhez az EU-országok minősített többségének támogatása szükséges, többek között lehetővé teszi az amerikai cégek hozzáférésének befagyasztását az európai közbeszerzési piacokhoz vagy bizonyos beruházások blokkolását.

„Az amerikai oldalon a fenyegetés szakaszában vagyunk, Európában is a fenyegetés szakaszába kell lépnünk” – közölte Stéphane Séjourné.