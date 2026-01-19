2026. január 19., hétfő

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az EU el tudja kerülni az új amerikai vámokat

Jelentette ki hétfőn Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos

MH/MTI
 2026. január 19. hétfő. 17:48
Megosztás

Az EU rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel elrettentheti Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy új vámokat vessen ki azokra az országokra, amelyek ellenzik Grönland amerikai annektálását – jelentette ki hétfőn Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos.

Az EU el tudja kerülni az új amerikai vámokat
Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos
Fotó: AFP/Silas Stein

„A zsarolásnak véget kell vetni, és úgy gondolom, hogy az amerikai kormányzat nagy hibát követ el, amikor az európaiakat az európai építkezés két alapvető elvével teszteli, amelyek a népek önrendelkezése és az Európai Unió tagállamainak területi szuverenitása” – mondta a francia uniós biztos a France Inter közrádiónak. „Ha ezt nem jelentjük ki, akkor versenyzés lesz, és nem tudom, hol áll meg a hatalomvágy és a Grönland annektálása iránti vágy” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy februártól 10 százalékos vámmal sújt nyolc európai országot, amely ellenzi a Grönland feletti amerikai ellenőrzést. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország számíthat a vámra – írta a közösségi hálón közzétett posztjában az amerikai elnök. A 10 százalékos tarifa február 1-jétől lép életbe, és június 1-jétől 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodást Grönland teljes körű eladásáról az Egyesült Államoknak.

Ezzel a „kényszerítés tankönyvi esetével szemben rendelkezésünkre állnak az eszközök, és ha szükséges, és ha ezeket a vámokat megerősítik, akkor használnunk kell őket” – hangsúlyozta Stéphane Séjourné, kiemelve az európaiak egységére van szükség.

Emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök vasárnap jelezte, hogy európai kollégáitól az EU „kényszerítőeszközének” aktiválását fogja kérni, ha Donald Trump vámfelárakkal fenyegetőző lépéseit beváltja.

Az antikoerciós gazdasági eszköz, amelynek bevezetéséhez az EU-országok minősített többségének támogatása szükséges, többek között lehetővé teszi az amerikai cégek hozzáférésének befagyasztását az európai közbeszerzési piacokhoz vagy bizonyos beruházások blokkolását.

„Az amerikai oldalon a fenyegetés szakaszában vagyunk, Európában is a fenyegetés szakaszába kell lépnünk” – közölte Stéphane Séjourné.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink