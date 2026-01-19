Egyik jelölt sem szerezte meg a többséget a első fordulóban

A portugál elnökválasztás első fordulójában egyik jelölt sem szerezte meg a többséget, így a két legjobban szereplő jelölt, a szocialista António José Seguro és André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke között második fordulóra kerül sor - közölte a helyi választási bizottság hétfő hajnalban.

A vasárnap tartott voksoláson Seguro, a Szocialista Párt (PS) jelöltje a választási bizottság által közölt előzetes végeredmény szerint a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

Az első fordulóban 11 jelölt vett részt. A jobbközép irányultságú Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, a jobbközép koalíciós kormány által támogatott Luis Marques Mendes konzervatív kommentátor 5. helyen végzett a szavazatok 11,3 százalékával.

André Ventura volt az egyetlen jelölt, aki már a 2021-es előző elnökválasztáson is indult, akkor a voksok 11,9 százalékát szerezte meg, azaz mintegy 500 ezer szavazatot kapott, és a harmadik helyen végzett. Azóta pártja folyamatosan erősödött a közvélemény-kutatások szerint, és a tavaly májusi parlamenti választásokon 22,8 százalékos eredményt ért el, 60 képviselőt küldve a parlamentbe, megelőzve a Szocialista Pártot.

Ventura most azzal zárta kampányát, hogy kérte a többi jobboldali pártot, ne "akadályozzák" őt egy esetleges második fordulóban.

Seguro az első forduló eredményének ismeretében arra kért minden "demokrata, progresszív gondolkodású és humanista" szavazót, hogy a következő fordulóban voksoljon rá és Portugália társadalmi megosztottsága ellen.

A második forduló február 8-án lesz. 1986 óta ez az első alkalom, hogy második fordulóra van szükség. A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert, de már nem indulhatott újra.

Az új elnök március 9-én lép hivatalba.