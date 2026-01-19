Nem pihennek a kriptobűnözők

Van valami különösen gyötrelmes abban, ha az embernek ellopják a kripto- vagy „sima” valutáját. A bűnözők nem pihennek, a múlt esztendőben 3,4 milliárd dollárt - azaz nagyjából 1.100 milliárd forintot nyúltak le a gyanútlan polgároktól.

Helen és férje, Richard az Egyesült Királyságban élnek. Takarékos emberek, akik hét éven át vásároltak és halmoztak föl a Cardano nevű kriptovalutából egy jelentősebb összeget - írja friss cikkében a BBC. A párnak tetszett az ötlet, hogy egy olyan digitális eszközbe fektessen be, amelynek drámai értéknövekedési potenciálja volt, ellentétben a hagyományos módon megtakarított alapokkal. Tudták, hogy ez kockázatosabb, de gondosan ügyeltek arra, hogy digitális kulcsaikat biztonságban tartsák. Ám mint kiderült, ez balga hitnek bizonyult, ugyanis a hackerek valahogy bejutottak a felhőalapú tárhelyükbe, ahol a kriptovaluta-tárcáikról és azok eléréséről tároltak információkat.

2024 februárjában, egy kis tesztátutalás után a bűnözők egy gyors és csendes támadás során elküldték a pár összes érmét a saját digitális tárcáikba. Helen és Richard ezután hónapokig nézte tehetetlenül, ahogy a pénzüket egyik helyről a másikba mozgatják. (A kriptovaluták ellentmondása az, hogy minden tranzakció nyilvánosan látható, de a felhasználók követhetetlenné tehetők, ha maguk úgy döntenek.) Helen és Richard nem tehetősek. A nő személyi asszisztens, a férfi zeneszerző - írja a BBC.

A brit Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) számára 2024 augusztusában végzett felmérés szerint az Egyesült Királyságban élő felnőttek körülbelül tizenkét százaléka birtokol kriptovalutát - ez körülbelül hétmillió embernek felel meg. Globálisan pedig durván 560 millió polgár rendelkezik efféle digitális tárcával. Ez egyben óriási vagyont jelent, így nem csoda, ha a bűnözők rákattantak: 2025-ben a Chainalysis blokklánc-elemző cég nyomozói szerint a teljes lopások összege meghaladta a 3,4 milliárd dollárt - azaz 1.105 milliárd forintot.

A pénz nagy részét kriptovaluta-cégek elleni hatalmas kibertámadások során lopják el. Például észak-koreai hackerek 2025 februárjában 1,5 milliárd dollárt (351 milliárd forintot) loptak el a Bybit kriptotőzsdétől. A fentebb említett vállalat kutatásai alapján közben az egyéneket célzó támadások is megugrottak, melyek összege a 2022-es negyvenezerről 2025-re megduplázódott. A Chainalysis hozzátette, a valós mutató ennél jóval magasabb lehet, mivel nem minden áldozat jelenti be nyilvánosan azt, hogy pórul járt.