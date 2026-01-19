2026. január 19., hétfő

Dániában több ezer ember írta alá a Kalifornia megvásárlásáról szóló petíciót

A dánok fordítanak a helyzeten

MH
 2026. január 19. hétfő. 19:47
Trump agresszív követeléseire Grönland megvásárlásával kapcsolatban egy petíció szatirikus ellenajánlattal reagál.

Dániában több ezer ember írta alá a Kalifornia megvásárlásáról szóló petíciót
Tüntetés az amerikai nagykövetség előtt Koppenhágában
Fotó: NorthFoto

Egy szatirikus petíció, amely Dániát Kalifornia „megvásárlására” szólítja fel, már több mint 200 000 aláírást gyűjtött és nagy feltűnést keltett. A Newsweek szerint a petíció készítői olyan világot képzelnek el, amelyben Dánia megvásárolja az Egyesült Államok legnépesebb államát, és „Új-Dániának” nevezi el.

A kezdeményezés Trump heves követeléseire adott válaszként értelmezhető, hogy a Dán Királysághoz tartozó sarkvidéki szigetet, Grönlandot az Egyesült Államokhoz csatolják.

A petíció máris prominens támogatókat szerzett

A „Newsweek” szerint a „Új-Dánia” szatirikus petíciója máris prominens támogatókat talált. Lisa Ling, a CNN újságírója a Threads-en így írt: „Kaliforniai lévén imádom ezt az üzletet.” Dan Wentzel színész és író kijelentette: „Mi kaliforniaiak elfogadjuk a vásárlást és az Európai Unióban való tagságunkat, valamint az általános egészségügyi ellátást. Bye Magas!”

