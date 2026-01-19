Csúcskategóriás ráfizetés

Brutális pénzbe kerül az F-35-ös repülőgépek megvásárlása és fenntartása. Igaz ami igaz, a vadász igen sokat tud, de az is áll, hogy bizonyos „nagyság” alatt egyszerűen nem engedheti meg magának bármiféle állam az üzemeltetését.

Olyan egymillió dollár egy „jó” F-35-ös pilótasisak - azaz jelenlegi árfolyamon 331 millió forintot kell letenni érte az asztalra. A hozzávaló rakéta- és lőszerkészlet sem olcsó mulatság, az sem úszható meg néhány száz millió forint alatt - s ez csak egy sorozat, mert ha a gép leszáll, újra is kell tölteni. Tehát az egész pénzköltés (úgymond) kezdődik elölről. Persze a sok apróság sorát szinte a végtelenségig lehetne folytatni a speciális olajokon át egészen a digitális kiegészítőkig bezáróan - ám nincs értelme, mert úgy röpködnek a százmilliók, mintha nem lenne holnap.

Ha magát a vasat, azaz az F-35-öt nézzük, akkor annak darabos ára kezdetben, amikor Norvégia első külföldiként beszerezte 54 millió dollár, azaz 17,874 milliárd (akkori, azaz 2008-as) forint volt. Persze ez a tétel nem magában áll, hiszen kiszolgálás is tartozik hozzá - ugyanakkor az is igaz, hogy a legnagyobb kihívást nem a szimpla vásárlás, hanem a több évtizedes üzemeltetés, az alkatrészek, az olykor havi szintű szoftverfrissítések és az elkerülhetetlen továbbképzések számlái jelentik. S ez sok esetben messze több, mint a gép vételára. A norvég, ötvenkét példányos flotta amúgy tavaly lett teljes, tehát jól látható, hogy egy gazdag ország sem tudja az V. generációs vadászokat ripsz-ropsz házhoz szólítani.

S hogy ne menjünk messzire, déli szomszédunk, Románia két részletben negyvennyolc F–35A repülőgép vásárlását tervezi. Az ügylet első körében harminckét darab repülőgépet fognak beszerezni. A kontraktus értéke 7,2 milliárd dollár, ami lebontva 225 milliós (74,475 milliárd forint) kiadást jelent az amúgy éppen erősen megroggyant bukaresti költségvetésnek. A románok rettegése amúgy jelentős, ugyanis megszorítások ide vagy oda, közölték, semmiképpen nem engedik a honvédelmi büdzsé csökkentését.

Amúgy Lengyelország szintén felszállt erre a vonatra, s harminckét darabos flottát fog építeni 2030-ig - ám itt a pontos költségek sajnos nem egészen ismertek. Annyi biztosnak mondható, ők sem úszhatják meg olcsóbban, mint a románok.

Ami biztosnak mondható, a gép rendkívül sokat tud, azonban maga az Egyesült Államok sem egészen elégedett vele - aminek csak egyik oka, hogy elképesztően magas a fenntartási költség. S erre csak rátesz egy lapáttal, hogy egy tavaly végzett vizsgálat kimutatta, hogy a rendelkezésre álló F-35-ös flotta java része sajnos nincs is bevethető állapotban...