Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával – vélekedett Facebook-oldalán hétfőn az agrárminiszter, aki szerint ezzel Ursula von der Leyen „megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek”.

Nagy István a közzétett videóban azt hangoztatta, hogy ennek rendkívül negatív hatásai lesznek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó, hanem egy folyamatról.

Felidézte, hogy az első ciklusában Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amelyek teljesen versenyképtelenné tették azt.

„Hol van ma már Frans Timmermans?” – kérdezte a miniszter, hozzátéve, hogy a hatása „még a mai napig is itt él közöttünk”.

Aztán az Ukrajnával megkötött szabadkereskedelmi egyezmény teljesen felborította a piacokat – folytatta, kifejtve: azzal, hogy a Green Deal létrejött, minőségi élelmiszer jött létre, de nem védték meg a piacot. Rászabadították a teljesen ellenőrizetlen körülmények között termelődött ukrán mezőgazdasági termékeket a piacra. Innentől kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerültek a gazdák; „és akkor képzeljék el, most mindez még a dél-amerikai országok mezőgazdasági termékeivel is kibővül”.

Nagy István kiemelte, az Európai Unió élelmiszer-ellátása nem lehet politikai játszmák részese.

Úgy fogalmazott: „korgó gyomorral autót vezetni sem jó, korgó gyomorral nem tudjuk élvezni a gazdaságnak az előnyeit. Viszont nem lehet máról holnapra újraindítani az európai agráriumot, ha tönkremegy”.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlenegy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt fölösleg. Ki fogja abbahagyni? Kinek lesz felesleges terméke? Hiszen most is van bőven. Hol fog elférni akkor ez a termék? Na, ezért nagyon veszélyes – mondta.

„Gondoljunk bele: egy kis bociból mire fejőstehén lesz, az majdnem kettő esztendő. Mire egy kismalacból koca lesz, az több mint egy esztendő. Vetni kell előbb, hogy majd aratni lehessen.”

Egy gyárnak a négy sarkán lévő négy csavart, bármikor fel lehet szedni és odébb lehet vinni, de az élelmiszert előállítani, azt nem lehet ilyen gyorsan – magyarázta a miniszter, hozzátéve: az egy életforma, az egy életvitel, ha „ezt tesszük tönkre, kockáztatjuk az önellátásunkat, kockáztatjuk a biztonságunkat”. Európa elveszíti az utolsó szuverenitását is, hisz a történelem annyiszor bebizonyította már, hogy az élelmiszerrel való önellátás a legnagyobb stratégiai érdeke minden országnak.

„Most ezt kockáztatjuk” – jelentette ki.

Nagy István hangsúlyozta, a magyar kormány a gazdák oldalán, a jó oldalon, a biztonság oldalán áll.

„Ellenezzük minden erővel, hogy ez a megállapodás életbe lépjen.”

A miniszter azt mondta: támogatják a gazdákat a strasbourgi tüntetésen, hogy az Európai Parlament ne szavazza meg, ne ratifikálja ezt az egyezményt. Elkövetnek a továbbiakban is mindent, hogy az Európai Unió élelmiszer-ellátása és többek között a magyar gazdák megélhetése, a magyar emberek minőségi élelmiszerrel ellátása soha ne szenvedjen csorbát, egyetlen pillanatra sem.

„Ezért dolgozunk ma is és a jövőben is. Számíthatnak ránk!” – hangoztatta Nagy István.